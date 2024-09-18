5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة

الوكيل الاخباري- تسلم 5 سيدات حقائب وزارية في حكومة جعفر حسان الأولى .
وحملن السيدات حقائب التخطيط، والنقل، والدولة للشؤون الخارجية، والتنمية، والسياحة والاثار .
وتالياً الاسماء:
زينة طوقان / وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
وسام التهتموني/ وزيرا للنقل
نانسي نمروقة/ وزير دولة للشؤون الخارجية
وفاء بني مصطفى/ وزيرا للتنمية الاجتماعية
لينا عناب، وزيرا للسياحة والآثار.
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