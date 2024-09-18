5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة

الوكيل الاخباري- تسلم 5 سيدات حقائب وزارية في حكومة جعفر حسان الأولى . اضافة اعلان





وحملن السيدات حقائب التخطيط، والنقل، والدولة للشؤون الخارجية، والتنمية، والسياحة والاثار .



وتالياً الاسماء:



زينة طوقان / وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي



وسام التهتموني/ وزيرا للنقل



نانسي نمروقة/ وزير دولة للشؤون الخارجية



وفاء بني مصطفى/ وزيرا للتنمية الاجتماعية



لينا عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

