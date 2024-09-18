 
الأربعاء 2024-09-18 12:39 م
 
 

5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء جعفر حسان
رئيس الوزراء جعفر حسان
الأربعاء، 18-09-2024 12:34 م

الوكيل الاخباري- تسلم 5 سيدات حقائب وزارية في حكومة جعفر حسان الأولى .اضافة اعلان


 وحملن السيدات حقائب التخطيط، والنقل، والدولة للشؤون الخارجية، والتنمية، والسياحة والاثار .

 وتالياً الاسماء:

زينة طوقان / وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي

وسام  التهتموني/ وزيرا للنقل

نانسي نمروقة/ وزير دولة للشؤون الخارجية

وفاء بني مصطفى/ وزيرا للتنمية الاجتماعية 

 لينا  عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

 
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