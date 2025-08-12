الرصيفة: إشهار كتاب "أوراقي" للروائية سهاد الدندشي

وتحدث رئيس المنتدى رائد عساف حول أهمية إثراء الحراك الأدبي في الأردن بالإنتاج الروائي والثقافي المتنوع بمختلف الفنون الأدبية لإدامة عجلة الثقافة ومواكبة المهرجانات الثقافية الكبرى في المملكة والتي كان آخرها مهرجان جرش للثقافة والفنون.
وقدمت الدندشي قراءة سريعة لفصول الكتاب والسياق الفني لأحداثه، مشيرة إلى التنوع الأدبي فيه وارتباطه بمسيرتها الأدبية.
وتحدثت كل من الروائية عنان محروس والدكتورة فداء أبو فردة حول قراءة نقدية للكتاب مقدمتين شهادة إبداعية حول مضمون الكتاب والانطباعات الفنية التي يتركها في نفس القارئ، مركزين على جماليات النصوص والإيجابيات التي يحتويها.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
برعاية الأمير علي .. الأردن يفتح أبواب الاستثمار في صناعة الأفلام والمسلسلات
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
ورشة تدريبية لتعزيز تجربة العملاء في قطاع التأمين
-
الأردن يرفض مرور مساعدات إنسانية إسرائيلية عبر أراضيه إلى السويداء
-
جرش: اختتام مشروع نادي الصحة والمناخ
-
جرش: اجتماع يبحث الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية
-
عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة لقطاع غزة