الرصيفة: إشهار كتاب "أوراقي" للروائية سهاد الدندشي

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الفريق الإبداعي للثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، حفل إشهار كتاب "أوراقي" للروائية سهاد الدندشي، والذي أداره الروائي مراد سارة.

وتحدث رئيس المنتدى رائد عساف حول أهمية إثراء الحراك الأدبي في الأردن بالإنتاج الروائي والثقافي المتنوع بمختلف الفنون الأدبية لإدامة عجلة الثقافة ومواكبة المهرجانات الثقافية الكبرى في المملكة والتي كان آخرها مهرجان جرش للثقافة والفنون.


وقدمت الدندشي قراءة سريعة لفصول الكتاب والسياق الفني لأحداثه، مشيرة إلى التنوع الأدبي فيه وارتباطه بمسيرتها الأدبية.


وتحدثت كل من الروائية عنان محروس والدكتورة فداء أبو فردة حول قراءة نقدية للكتاب مقدمتين شهادة إبداعية حول مضمون الكتاب والانطباعات الفنية التي يتركها في نفس القارئ، مركزين على جماليات النصوص والإيجابيات التي يحتويها.

 
 
