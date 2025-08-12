بيان دولي يطالب بوقف الحرب على غزة وتسهيل دخول المساعدات

الوكيل الإخباري- دعت المملكة المتحدة إلى جانب 26 شريكا دوليا، إلى التحرك العاجل لوقف المجاعة في غزة، مؤكدين أن المعاناة الإنسانية بلغت مستويات غير مسبوقة.

اضافة اعلان



وطالب بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الحكومة الإسرائيلية بإزالة القيود أمام عمل المنظمات الإنسانية والسماح بتدفق المساعدات عبر جميع المعابر، مشددين على حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والطبيين، وضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات دون عوائق.