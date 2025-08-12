بيان دولي يطالب بوقف الحرب على غزة وتسهيل دخول المساعدات

وطالب بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الحكومة الإسرائيلية بإزالة القيود أمام عمل المنظمات الإنسانية والسماح بتدفق المساعدات عبر جميع المعابر، مشددين على حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والطبيين، وضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات دون عوائق.
ووقع على البيان وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، وقبرص، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وأيسلندا، وإيرلندا، واليابان، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات.
