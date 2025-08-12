نتنياهو: طلبت تقصير الجدول الزمني لاحتلال مدينة غزة

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24 NEWS" العبرية يوم الثلاثاء: "في إطار النقاش حول شروطنا إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات، أصبحت الصفقة الجزئية من الماضي.. لقد حاولنا وجربنا جميع الطرق وتبين لنا أنهم كانوا يخدعوننا".
وأضاف: "على أي حال سيتركون في أيديهم العديد من الرهائن أحياء وأمواتا.. نحن نريدهم جميعًا.. أريدهم جميعًا أحياء وأمواتا.. ولهذا السبب نسعى جاهدين ولا أقول إنني لن أكون مستعدًا لمناقشة ذلك".
وتابع نتنياهو قائلًا: "أريدهم جميعًا في إطار إنهاء الحرب.. صفقة شاملة ولكن بشروطي الخمسة التي حددتها لنهاية الحرب: نزع سلاح حماس، وتحييد سلاح غزة، وإطلاق سراح جميع مختطفينا، وأمور أخرى تحقق شروطنا نحن".
وأردف رئيس الوزراء: "نحن الآن موجودون داخل هذه المرحلة، وهي باتجاه صفقة واحدة ولن نعود إلى الوراء".
وصرح نتنياهو بأنهم ذاهبون نحو المرحلة الأخيرة التي تلزمهم بعد احتلال 70 إلى 75 بالمئة من قطاع غزة وتم إخلاء السكان منها، وقال: "نحن ذاهبون للسيطرة على المعقلين الأخيرين وأهم معقل هي مدينة غزة نفسها".
وسرعان ما تراجع نتنياهو عن استخدامه كلمة "احتلال"، حيث قال: "السيطرة هي الكلمة الصحيحة.. سيطرنا على سبعين إلى خمسة وسبعين بالمئة من أراضي قطاع غزة".
وأوضح رئيس الحكومة أنه طلب تقصير الجدول الزمني لاحتلال غزة، مشيرًا إلى أنهم سيسمحون لأهالي غزة بالخروج من القطاع إذا أرادوا.
وفيما يتعلق بانتقادات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال رئيس الوزراء: "لقد شرحت جميع التحفظات على القرارات التي اتخذتها.. أنا أستمع إلى آراء النخبة لكنني في النهاية أقرر".
ولفت نتنياهو قائلًا: "أعتقد أنكم اليوم وبالنظر إلى الماضي، ترون أن كل قرار اتخذته كان صحيحًا ومبررًا وأدى إلى نتائج.. أعتقد أنني لست متأكدًا من وجود اختلافات حقيقية في الرأي هنا أيضًا".
روسيا اليوم
