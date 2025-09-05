%84 نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في الأردن

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير النصف الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 تقدما في مختلف مشاريع الطاقة بالمملكة شمل الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي والنفط، إلى جانب جهود تعزيز كفاءة الطاقة في المنازل والمنشآت الصناعية، ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق الاستدامة وضمان أمن التزود بالطاقة.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية 84.3 %، فيما وصل عدد السخانات الشمسية التي جرى تمويل تركيبها في المنازل إلى 865 سخانا شمسيا، وذلك ضمن برامج دعم كفاءة استهلاك الطاقة التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع الجهات المعنية، وفق ما أوردته يومية الغد.

وتشير هذه المؤشرات إلى التزام المملكة بتقليل استهلاك الطاقة التقليدية والتوجه نحو حلول مستدامة تقلل الأثر البيئي وتدعم الأسر والمجتمع المحلي.



مشاريع الهيدروجين الأخضر



وأكد التقرير أن وزارة الطاقة استكملت إعداد ودراسة نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع المطورين بما يتوافق مع متطلبات القطاع، كما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم مع مطوري هذه المشاريع، إلى جانب اتفاقية إطار واحدة لتحديد الأسس القانونية والفنية لتنفيذ المشاريع.



وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء صادق على اتفاقيتين لاستخدام الأراضي المخصصة لهذه المشاريع، إضافة إلى توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات مهتمة بالاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يعكس رغبة المملكة في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.



الغاز الطبيعي وميناء التغويز



وفيما يخص الغاز الطبيعي، أوضح التقرير صدور قانون جديد ينظم القطاع بهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة وجذب الاستثمارات وتوسعة البنية التحتية، إضافة إلى دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة ضمن إطار تشريعي شامل.



وبين التقرير إنجاز أعمال التصاميم الهندسية التفصيلية لإنشاء وحدة التغويز الشاطئية في مشروع ميناء الغاز الطبيعي، فضلا عن تنفيذ اختبارات نوعية للمياه والهواء في موقع المشروع، وإجراء فحوصات للتربة وعمليات رفع مساحي للمباني القائمة، إلى جانب إعداد وثائق عطاء لأعمال المسح الكمي والنوعي للمرجان تمهيدا لنقله وإعادة استزراعه.



التنقيب عن النفط والغاز



كما أشار التقرير إلى أن الوزارة أنهت حفر 8 آبار جديدة في حقل الريشة الغازي حتى منتصف العام الحالي، إضافة إلى البدء بأعمال المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في حقل الجفر على مساحة 4285 كيلومترا مربعا، حيث تم إنجاز 16 % من هذه المساحة حتى الآن.



وأوضح التقرير بدء التفاوض مع مستثمرين لتنفيذ مشروع تزويد مدينتي عمان والزرقاء بالغاز الطبيعي، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع الحكومة والمطورين، فضلا عن استيراد المعدات الخاصة بأعمال المسح الزلزالي في منطقتي السرحان وغرب الصفاوي.



كما باشرت الوزارة تنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث تجري حاليا أعمال تمديد الشبكات لضمان استقرار التزود بالطاقة.



كفاءة الطاقة ودعم المجتمع المحلي



وبخصوص كفاءة الطاقة، ذكر التقرير توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين الأردنيين ضمن مبادرة "فزعة أهل" بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، بهدف تركيب السخانات الشمسية للأسر الفقيرة بمنحة كاملة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي.



كما وافقت الوزارة على تمويل تركيب السخانات الشمسية عبر النوافذ التمويلية المتاحة، حيث تم تركيب 865 سخانا شمسيا في المنازل حتى النصف الأول من العام الحالي، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي.



وأشار التقرير إلى استقبال 38 طلبا من المصانع لدعم برامج كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توقيع 60 اتفاقية ضمن برنامج التدقيق الطاقي الذي ينفذ بالتعاون مع المصانع وغرفة صناعة الأردن وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة.



وأكد التقرير أن جميع هذه الخطوات تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لوزارة الطاقة الهادفة إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة في المملكة، مؤكدا أن المشاريع الجاري تنفيذها ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية بصورة فعالة.