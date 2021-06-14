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الإثنين، 14-06-2021 06:52 م

آلية لمنح جرعة اللقاح الثانية لمتلقي الاولى في الخارج

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 الوكيل الاخباري  - اعلنت وزارة الصحة عن وضع آلية تسجيل للاشخاص الذين تلقوا المطعوم خارج الاردن من خلال التسجيل على المنصة الخاصة بالتطعيم لاخذ الجرعة الثانية من مطعوم كورونا المتوفرة في المراكز المخصصة والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
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وبينت الوزارة اسس اعتماد الجرعة الاولى او الثانية لمن تلقى المطعوم في بلد خارج المملكة، من خلال ابراز شهادة التطعيم (النسخة الاصلية او صورة مصدقة طبق الاصل) بجرعة او جرعتين في البلد الذي تلقى فيه المطعوم مثبت عليها صيغة (QR code) ومبين فيها نوع المطعوم وتاريخ اخذ الجرعات.

كما اوضحت انه سيتم اعتماد الشهادة الصادرة من مراكز مكافحة الامراض الامريكية (C.D.C) بالرغم من عدم وجود (QR code) على الشهادة الصادرة من المركز ذاته.

واشارت إلى أنه في حال عدم وجود رمز التحقق (QR code) على الشهادات الاخرى يجب ان تختم بختم وزارة الصحة في البلد الذي تم اخذ المطعوم فيه (ختم النسخة الاصلية).

وفي حال احضار شهادة غير مبين فيها (QR code) او غير مختوم بختم اصلي من وزارة الصحة في ذلك البلد يطلب من الشخص مراجعة سفارة البلد وتصديق الشهادة حسب الاصول من قبلهم.

 




 

 


 

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