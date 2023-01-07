أبو السمن يتفقد مشاريع تعمل عليها وزارة الأشغال بجنوب المملكة

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن،اليوم السبت، عددا من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في محافظات الجنوب.



وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أطلع أبو السمن خلال الجولة التي رافقه فيها نواب عن محافظات الجنوب، والمعنيين في الوزارة، على سير العمل بمشاريع صيانة المواقع التي تضررت خلال المنخفض الجوي الأخير، ومشاريع تعمل عليها الوزارة.



وشملت الجولة طرق في القطرانة وسواقة وغور الصافي ومعان والحسينية ووادي عربة، حيث وجه الوزير بضرورة الإسراع بأعمال توسعة وصيانة البنية التحتية للطرق وعبارات تصريف المياه والجسور ، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

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