الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان من المقاومة حول اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء

وزارة الزراعة: كميات اللحوم المحلية و المُستوردة بالأسواق كافية

ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

لدغة أفعى فلسطين تدخل طفلاً العناية الحثيثة في عجلون - صور

أبو علي: اتاحة اصدار وثيقة اثبات تسجيل بنظام الفوترة للملزمين إلكترونيا

شبكة الجزيرة: نطالب بالإفراج الفوري عن مراسلنا إسماعيل الغول والصحفيين معه

إسرائيل تدعي اغتيال قيادي بارز في حماس

1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

الإثنين، 18-03-2024 03:55 م

أبو علي: اتاحة اصدار وثيقة اثبات تسجيل بنظام الفوترة للملزمين إلكترونيا

_copyالفوترة_


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي عن قيام دائرة ضريبة الدخل بإتاحة المجال للمكلفين الملزمين بنظام الفوترة للحصول على وثيقة تسجيل تثبت قيامه بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وتعديلاته الذي ألزم الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال النظام.

اضافة اعلان

 

وأفاد أبو علي أنه بإمكان الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين قاموا بالتسجيل بالنظام الحصول على هذه الوثيقة من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني ثم اختيار البوابة الالكترونية ثم ايقونة اصدار وثيقة تسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني او الدخول من خلال الرابط https://es.istd.gov.jo/query/FawtraCertificateRequest.aspx
ومن ثم يتم إدخال الرقم الضريبي للمكلف.


ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى ضرورة تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة، في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام، وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية، موضحا أنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني: ‏https://portal.jofotara.gov.jo/ar/login.

 
وأوضحت الدائرة، أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم، وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

وزارة الزراعة: كميات اللحوم المحلية و المُستوردة بالأسواق كافية

new_567840_9842_800

ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

b5a9a36f-36c2-4d7e-92cf-56a87d62af49

لدغة أفعى فلسطين تدخل طفلاً العناية الحثيثة في عجلون - صور

65f82917b7e68

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

1710751803589

حملة لا تتسوق وأنت جائع توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

WhatsApp Image 2024-03-18 at 2.07.03 PM

كيف تخسر من 3-8 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

أخبار متعلقة
٢٠٢٤٠٢٢٠_١٤٠٥١١

الغذاء والدواء: 137 مصنعا لصناعة الأدوية في الأردن ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والغذائي

1708422206747

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية

65d46a804c59b76c7f66f6fc

الزراعة: تضاعف كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية

WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.51.48 AM

الهواري يفتتح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

1708337875752

"الأراضي" تنظم ورشة حول القيمة الإدارية بمشاركة خبراء عالميين

1708343395179

تكريم 50 مؤسسة ضمن برنامج إدارة التنوع الاجتماعي في القطاع الخاص