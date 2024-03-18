أبو علي: اتاحة اصدار وثيقة اثبات تسجيل بنظام الفوترة للملزمين إلكترونيا

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي عن قيام دائرة ضريبة الدخل بإتاحة المجال للمكلفين الملزمين بنظام الفوترة للحصول على وثيقة تسجيل تثبت قيامه بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وتعديلاته الذي ألزم الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال النظام.

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وأفاد أبو علي أنه بإمكان الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين قاموا بالتسجيل بالنظام الحصول على هذه الوثيقة من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني ثم اختيار البوابة الالكترونية ثم ايقونة اصدار وثيقة تسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني او الدخول من خلال الرابط https://es.istd.gov.jo/query/FawtraCertificateRequest.aspx

ومن ثم يتم إدخال الرقم الضريبي للمكلف.



ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى ضرورة تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة، في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام، وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية، موضحا أنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني: ‏https://portal.jofotara.gov.jo/ar/login.



وأوضحت الدائرة، أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم، وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.