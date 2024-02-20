الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة

الصفدي: كل دولار يتم أخذه من أونروا هو قطعة خبز تُسلب من طفل في فلسطين

تثبيت ونقل مدراء في وزارة التربية والتعليم - أسماء

مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات مع الاحتلال بحي الزيتون

الغذاء والدواء: تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال الحلويات والعصائر خلال رمضان

إنهاء خدمات موظفين في التربية - أسماء

الغذاء والدواء: لا يوجد تاجر يستورد مواد غذائية تالفة وتلفها يعود إلى سوء التخزين

الغذاء والدواء: 137 مصنعا لصناعة الأدوية في الأردن ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والغذائي

تدهور وانقلاب مركبة شحن على الطريق الصحراوي

الثلاثاء، 20-02-2024 02:28 م

الغذاء والدواء: 137 مصنعا لصناعة الأدوية في الأردن ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والغذائي

٢٠٢٤٠٢٢٠_١٤٠٥١١


الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن هناك 137 مصنعا للأدوية في الأردن، بالإضافة إلى وجود 110 مستودع أدوية و1264 صيدلية في كافة مناطق المملكة.

اضافة اعلان

 

وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تصدير نحو 2480 صنف دوائي خلال عام 2023 إلى 65 سوق تصديري، لافتا إلى قيمة صادرات القطاع الدوائي بلغت 648.8 مليون دينار، فيما بلغت الواردات 456.8 مليون دينار.

 

وأضاف أن عدد الأدوية المسجلة في الأردن بلغ حتى نهاية العام الماضي 8615 منها 4498 صنفا محليا و4117 صنفا مستوردا.

 

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تعمل على توطين بعض الصناعات الدوائية وخاصة الأدوية البيولوجية نظرا لارتفاع أسعارها عالميا ولأهميتها لتحقيق الاكتفاء من هذه الأدوية.

 

وبيّن أن المؤسسة تستهدف تحقيق السلامة الدوائية والغذائية للمواطن الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0رئاسة_الوزراء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

2202418121847670181971

الصفدي: كل دولار يتم أخذه من أونروا هو قطعة خبز تُسلب من طفل في فلسطين

news_defult

تثبيت ونقل مدراء في وزارة التربية والتعليم - أسماء

730361-754499303

الغذاء والدواء: تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال الحلويات والعصائر خلال رمضان

image

إنهاء خدمات موظفين في التربية - أسماء

IMG-20240220-WA0020

الغذاء والدواء: لا يوجد تاجر يستورد مواد غذائية تالفة وتلفها يعود إلى سوء التخزين

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-02-03 at 12.32.22 PM

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 121 مليون م3

M63A1371 - Copy

وزير الأوقاف يُوجّه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض

WhatsApp Image 2024-02-01 at 10.16.21 AM

الأردن يتسلم رسمياً رئاسة منظمة التعاون الرقمي في الدورة الحالية 2024

0L5A0226

الجمارك العامة تطلق مشروع القائمة الذهبية في العقبة

WhatsApp Image 2024-01-30 at 2.28.26 PM

الغذاء والدواء تطلق دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية

112

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ