تكريم 50 مؤسسة ضمن برنامج إدارة التنوع الاجتماعي في القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - كرمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الاثنين، 50 مؤسسة خاصة منفذة لبرنامج إدارة التنوع الاجتماعي في شركات القطاع الخاص.

اضافة اعلان



وتوزعت الشركات بين 20 شركة تكنولوجيا المعلومات و16 سياحية و14 تصنيعا غذائيا.



وبدأ البرنامج عام 2023 بالشراكة مع مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.



وتعد إدارة التنوع الاجتماعي جزءا من نظام إدارة الموارد البشرية، بحيث يتركز على ثلاثة مجالات أساسية، وهي جذب العمالة المؤهلة للاقتصاد، والموظفين وتطوير الموظفين بالتساوي بما يساهم في توفير التنوع ويعزز المساواة.



وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن البرنامج أداة فاعلة لبناء مؤسسي، يعزز الابتكار في شركات القطاع الخاص، عبر تعظيم دور المرأة في الحياة العامة، وإدماجها في سوق العمل.



وأكد الكايد أن الحكومة ساهمت بتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية في المملكة، عبر أدوات تشريعية وتنظيمية وتمكينية، آخذة بالحسبان تحدي تحقيق التنوع الاجتماعي الكامل في القطاعين العام الخاص، في ظل معدلات بطالة مرتفعة للمرأة.



وأشار إلى أن التكريم يعكس التزاما من مختلف القطاعات بتعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة تعزز الإبداع والابتكار، وتساهم في نجاح الشركات وازدهار المجتمعات، لافتا إلى أن إدماج المرأة في القطاع الخاص يتطلب رفدها بالمهارات اللازمة لتنفيذ إدارة وإدماج التنوع الاجتماعي.



من جهتها، أوضحت رئيسة التعاون التنموي في السفارة الألمانية في الأردن، كوردولا ميلهارت، تأثير التنوع الاجتماعي على نتاجية عمل المؤسسات من حيث زيادة الأرباح والإيرادات المستدامة وفرص الابتكار واتخاذ قرارات أفضل.



ولفتت إلى أهمية إشراك المرأة في سوق العمل الأردنية، في ظل تدني معدلات مشاركتها، بما يعزز التنوع الاجتماعي ويساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولية واستدامة.