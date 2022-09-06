أبو علي: لا نتبنى أي زيادة على الضرائب

الوكيل الإخباري -

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قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إننا نتبنى التطوير والإصلاح والتحديث كمنهج في عملنا الضريبي ونبتعد عن تبني أي زيادة على الضرائب المفروضة حاليا وبعدم فرض أي ضرائب جديدة.وأضاف أبو علي، خلال الورشة التي افتتحها اليوم بعنوان التميز المؤسسي التي تعقد بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة ، أن دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحقيق العدالة الضريبية وذلك بمعالجة التشوهات والاختلالات وسد الثغرات وتطبيق الممارسات الدولية.وبيّن أن مفهوم الإصلاح ليس شعارا يتم إطلاقه، منوهاً إلى أن نتائج الإصلاح كبيرة ومميزة وتدل البيانات والإنجازات والمخرجات التي يتم إعلانها أولا بأول على نتائج الإصلاح .وأضاف: "نتطلع ان يكون الأردن نموذجاً يحتذى من دول العالم كافة في تحقيق العدالة الضريبية وهو ما نعمل من أجل تحقيقه بفضل جهود الجميع.وأكد أبو علي أنه سيتم إشراك العاملين في مديريات الدائرة في الإصلاح والتحديث والتطوير بحيث يكون لكوادر المديريات دور مستمر يساهم في الدعم المؤسسي للتطوير والإصلاح .