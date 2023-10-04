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الأربعاء، 04-10-2023 11:17 ص

أبو علي: نظام الفوترة الوطني إصلاحي ولا يهدف لفرض ضرائب

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، اليوم الأربعاء، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب، وهو تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها الكترونياً، ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين.

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وأوضح ابو علي، خلال اللقاء الذي نظمته هيئة منتدى الخليل للتنمية الشاملة، أنه تم مراعاة أن يكون النظام سهلاً وبسيطاً على كل من يستخدمه، وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة، وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة، دون أن يرتب أي تغييرات عليها.


وأشار، إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، وموضحاً بأنه تم إجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائماً للاستخدام دون أي عوائق. 



 




 

 


 

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