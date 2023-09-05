سلطة وادي الأردن تبدأ الاستعداد لاستقبال الموسم المطري لشتاء 2023-2024

الوكيل الإخباري - أوعزت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، اليوم الثلاثاء، لكافة المدراء العاملين في إدارات مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية لإعداد خطط الطوارئ واتخاذ الإجراءات الاستباقية لاستقبال الموسم المطري منعا لحدوث أي أزمات نتيجة سقوط الأمطار والمنخفضات الجوية، استعدادا لاستقبال الموسم المطري 2023-2024.

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وبحسب بيان لوزارة المياه والري، تم البدء بتنفيذ برامج وأعمال الصيانة العامة لشبكات الصرف الجوفي ورفع الجاهزية لجميع المرافق المائية والسدود وقناة الملك عبد الله وإعادة تأهيل مجاري الأودية والمهارب المفتوحة والعبارات وتنظيف مقاطع قناة الملك عبد الله وتفقد معداتها.



وأكدت المحاسنة على رفع جاهزية وفعالية الكوادر والفرق الفنية العاملة في الميدان وعلى ضرورة التأكد من جاهزية الآليات والمعدات.



ويأتي إعداد خطط الطوارئ في هذ الوقت لتعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف ومعالجتها في وقت مبكر وبهدف توحيد الجهود والعمل التشاركي، حيث أكّدت السلطة على استعدادها للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وحسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة لمواجهة كافة الظروف الجوية الاستثنائية.