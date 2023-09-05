منظمة دولية في الأردن تُعلن عن وظيفة براتب 1246 دينار شهرياً - رابط التقديم

الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الاونروا فرع الأردن، عن توفر وظيفة لشاغر رئيس برنامج الخدمات الاجتماعية للإغاثة الميدانية، براتب شهري يصل الى 1246 دينار.



وقالت المنظمة في الاعلان إن من أبرز المهام المطلوبة للوظيفة، هي تقديم تقارير إلى رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية الميدانية في جميع المسائل الإدارية والتنظيمية والفنية، وتقدم التوجيه الفني لفريق من الخدمات المهنية والعامة، وتنسيق ومراقبة عملية تنفيذ أنشطة البرنامج، وتقييم التقدم المُحرز، وتوفير الدعم الفني والتوجيه لموظفي برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وتطوير قدرات الموظفين من خلال التدريب المنتظم والمنهجي .

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وبيّنت أن آخر موعد للتقديم هو 10 من ايلول الجاري.



وتالياً رابط التقديم المباشر: انقر هنا

