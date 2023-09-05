الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

وظيفة شاغرة للأردنيين في السعودية

الإحصاءات: 21.9% نسبة البطالة في الأردن حتى نهاية الربع الأول

ديوان الخدمة يعلن أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي

السعودية تصدر قرار بحبس أولياء أمور الطلبة في هذه الحالة

تراجع الذهب عالمياً

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل

22.55 مليون دولار من USAID للأردن لخفض فاقد المياه في الجنوب

مذكرة تفاهم بين الحكومة وجودبي لتنفيذ الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي

تعميم من البنك المركزي لكافة شركات الصرافة في الأردن

السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار وحجز رخصة القيادة

الثلاثاء، 05-09-2023 11:04 ص

الإحصاءات: 21.9% نسبة البطالة في الأردن حتى نهاية الربع الأول

WhatsApp Image 2023-09-05 at 1.05.48 AM


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أن نسبة البطالة في الأردن بلغت 21.9% حتى نهاية الربع من عام 2023.

اضافة اعلان

 

وقال فريحات خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إن جائحة كورونا التي أثرت على دول العالم والأردن أثرت سلبا على فرص العمل وساهمت بارتفاع نسب البطالة محليا.


وأضاف أن نسبة البطالة كانت 18.3% عام 2017 قبل أن ترتفع إلى 24.1% عام 2021.

وأشار فريحات إلى أن قدرة الاقتصاد الأردني على استحداث فرص العمل تتراوح بين 70-90 ألف فرصة عمل سنويا بما فيها الفرص التي تستحدثها الحكومة في القطاع العام.

وبيّن أن النمو الاقتصادي في الأردن بدأ يعود إلى وتيرته الطبيعية، موضحا أن تقديرات معدلات النمو بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2023 بلغت 2.8%، وكانت 2.5% في عام 2017 وانخفضت إلى -1.6% في عام 2020 قبل أن ترتفع إلى 2.2% و2.5% في عامي 2021 و2022 على التوالي.

 



 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232374918789655364

وظيفة شاغرة للأردنيين في السعودية

920232101445953791725

ديوان الخدمة يعلن أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي

اعلان جيش 1

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل

f6a8c04c-75fd-4ae1-8daf-0c8a3bb0a187

22.55 مليون دولار من USAID للأردن لخفض فاقد المياه في الجنوب

375314709_693127636184600_1085954122619624439_n

مذكرة تفاهم بين الحكومة وجودبي لتنفيذ الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي

البنك المركزي (3)

تعميم من البنك المركزي لكافة شركات الصرافة في الأردن

أخبار متعلقة
1691754168440

متصرفية الأغوار الشمالية تحذر من السباحة في منشآت الري الزراعية

64d61ab4c254f

تزويد المزارعين في مناطق الأغوار بكميات مياه إضافية خلال موجة الحر

32022610218101095325

إدارة الأزمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

WhatsApp Image 2023-08-10 at 3.59.15 PM

الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص المتاحة في مجال المشاريع الخضراء

64d498e277376

الإحصاءات :انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.18%

image (63)

إزالة اعتداءات على المياه وأراضي الخزينة في الأغوار