الإحصاءات: 21.9% نسبة البطالة في الأردن حتى نهاية الربع الأول

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أن نسبة البطالة في الأردن بلغت 21.9% حتى نهاية الربع من عام 2023.

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وقال فريحات خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي، إن جائحة كورونا التي أثرت على دول العالم والأردن أثرت سلبا على فرص العمل وساهمت بارتفاع نسب البطالة محليا.



وأضاف أن نسبة البطالة كانت 18.3% عام 2017 قبل أن ترتفع إلى 24.1% عام 2021.



وأشار فريحات إلى أن قدرة الاقتصاد الأردني على استحداث فرص العمل تتراوح بين 70-90 ألف فرصة عمل سنويا بما فيها الفرص التي تستحدثها الحكومة في القطاع العام.



وبيّن أن النمو الاقتصادي في الأردن بدأ يعود إلى وتيرته الطبيعية، موضحا أن تقديرات معدلات النمو بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2023 بلغت 2.8%، وكانت 2.5% في عام 2017 وانخفضت إلى -1.6% في عام 2020 قبل أن ترتفع إلى 2.2% و2.5% في عامي 2021 و2022 على التوالي.





