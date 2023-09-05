الشمالي: حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح

الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الأردن الاقتصادي بنسخته 23، تحت عنوان "الابتكار في التجارة الالكترونية" بمشاركة دولية واسعة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

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وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، أن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح، حيث بلغ نحو 788 مليون دولار عام 2020، بينما تجاوز حجمها العام الماضي ما قيمته 5.7 تريليون دولار عالميا.



وتوقع الشمالي أن يستمر نمو التجارة الإلكترونية في الأردن ليبلغ في حجمها العالمي 8.1 تريليون دولار، منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.