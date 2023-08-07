أبو عمارة : ثلث طلاب المملكة في المدارس الخاصة



الوكيل الاخباري - قال عضو تجمع المدارس الخاصة محمد أبو عمارة أن عدد المدارس الخاصة في المملكة قرابة 4 آلاف ، مشيرا الى أن المدارس الخاصة التي تتقاضى رسوما عالية لا تتجاوز الـ 10 %.



وأضاف في تصريحات صحفية أننا نعاني ومنذ سنوات من مشكلة التحصيل المالي ، متوقعا أن يكون عدد الطلبة في المدارس الخاصة 700 ألف طالب ، ويشكلون ثلث طلاب المملكة.



ولفت الى أن المدارس الخاصة تقدمت بمقترحات للوزارة ، منها اشتراط براءة الذمة المالية ، وتوظيف الذكاء الإصطناعي ، و أن تصبح عملية ترخيص المدارس الكترونية.

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