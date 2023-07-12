الصوراني : تلاعب بعقود المعلمين في المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - كشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، الأربعاء، أن بعض المدارس تتلاعب بعقود معلميها عبر كتابتها بقلم رصاص، وبعد التوقيع يقومون بالتغيير عليها.



وقال خلال اجتماع للجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، إن بعض المدارس تقوم بتعديل عقد المعلم الذي كتب بقلم رصاص عبر قلم حبر بعد توقيع المعلم، أو توقيع المعلم على كمبيالة، مبيناً أن المسؤولية تقع على المعلم نفسه الذي قبل بذلك.



وأضاف الصوراني، أن تعيين المعلمين يجب أن يتم قانونيا بثلاث نسخ للعقد؛ نسخة للمعلم، والثانية للمدرسة، والثالثة لوزارة العمل، مشيراً إلى عدم ورود أي شكوى للنقابة من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة.



وأشار إلى ضرورة أن تقوم وزارة العمل عن طريق مديرية التفتيش بإرسال فرق كشف على جميع المدارس الخاصة بداية كل عام دراسي.

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