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السبت، 21-05-2022 06:03 م

أجهزة كشف نووي وإشعاعي في المنطقة الأردنية السورية المشتركة

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الوكيل الاخباري - اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة توفر اجهزة الكشف الإشعاعي والنووي على جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية.

وقالت بأنه تم تركيب أجهزة ثابتة ومتحركة في مركز حدود المنطقة الأردنية السورية المشتركة. 

 واشار مدير الأمن النووي في الهيئة المهندس لؤي الكسواني الى وجود 6 مركبات مجهزة ومخصصة للكشف الإشعاعي.

وقال بأنه تم تسجيل 36 حالة تلوث اشعاعي غير مقصودة منذ عام 2010 حتى 2022 وجرى اعادتها إلى بلد المنشأ.

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