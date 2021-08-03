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الثلاثاء، 03-08-2021 12:24 م

أحداث شهدتها المملكة في أقل من 24 ساعة تشعل مواقع التواصل

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة خلال أقل من 24 ساعة ، أحداثا أثارت الرأي العام ، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بها ، وانهالت التعليقات عليها .

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ومن تلك الأحداث : 

 

وفاة في مشاجرة بإربد

وقعت مشاجرة مساء أمس الاثنين بين مجموعتين في منطقة النعيمة بمحافظة اربد، نتج عنها وفاة شخص وإصابة أخر  وتم نقل الوفاة وإسعاف الإصابة إلى المستشفى (أنقر هنا)  .

 

وفاة بحادث سير في إربد

كما وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء أمس مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات وانقلابها في وادٍ سحيق بمنطقة عقربا (أنقر هنا).

 

ونتج عن هذا الحادث وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

 

وفاة وافد في صويلح

كما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي ، أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع بلاغ ورد لغرفة العمليات والسيطرة، يفيد بتعرض عاملين وافدين للمحاصرة إثر انهيار غرفة "بويلر" مستقلة تتبع لإحدى العمارات بمنطقة صويلح ( أنقر هنا) .

 

هبوط اضطراري لطائرة تابعة للملكية
وصرحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أمس الاثنين اضطرار رحلتها رقمRJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمان إعلان الهبوط الإضطراري في عمان (مطار الملكة علياء الدولي) قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر (أنقر هنا ).

 

وقالت الشركة في بيان لها - حينها -  إنه تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي و تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية الى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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