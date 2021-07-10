قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - ‏لم يشفع القدر لسعادته بالانتقال إلى بيت جديد ، ولم يشفع لربيع عمره ، فوافته المنية ، على وقع الحزن لفراقه ، وصدمة محبيه .

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المعلم فرحان رضا السميران المساعيد -ثلاثيني - غادر الحياة دون وداع ، بعد انهيار منزله القديم ، فبدلا من سعادة له بالانتقال إلى منزل جديد ، انتقل إلى "قبره"، وبدلا من فرحة عائلته بعيد الأضحى ، أصبح الحزن مسيطرا عليها - عائلته - .

المساعيد ، توفي إثر انهيار منزله أمس الجمعة ، في منطقة دير الكهف في البادية الشمالية بمحافظة المفرق ، الامر الذي تسبّب بحسرة عائلته ومحبيه ، وقاطني المنطقة .

الحزن ما زال يخيم على "دير الكهف" ، بعد فقدان مربي الأجيال ، مستذكرين صفاته وخصاله الحميدة ، ناعينه بعبارات مؤثرة ، داعين له بالرحمة والمغفرة ، حيث انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات الداعية له، بسرعة البرق.

يشار إلى أنه قد أُصيب اثنين من أفراد العائلة بإصابات متوسطة ، ومن بين الإصابات طفل يبلغ من العمر 11 عاما، حيث يتواجد في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.





وقد نعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي ، محمد أبو قديس، والأسرةُ التَّربويَّة، المعلم المساعيد، الذي غادر على وقع الألم والحسرة .