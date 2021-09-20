أزمة خانقة على طريق المطار منذ صباح اليوم

الوكيل الإخباري - ما زال طريق المطار بالعاصمة عمان يعاني من أزمة خانقة باتجاه نفق الملتقى، نتيجة لتدهور مركبة شحن محملة بالرمال داخل نفق الملتقى منذ صباح اليوم الاثنين .

اضافة اعلان

وقد تواجدت إدارة السير لغايات تسهيل عملية رفع المركبة المتدهورة داخل النفق.

ولقد حطت على مكاتب " الوكيل الإخباري" صورا للأزمة التي أثارت استياء المواطنين ، نتيجة لتأخرهم عن وصولهم إلى مكان عملهم .

وكان "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" تطرق إلى الحادث فور حدوثه " أنقر هنا" .