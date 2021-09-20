الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية توعز بنقل طالب إلى مدرسة حكومية بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل

مصدر حكومي يرجح صرف الرواتب الخميس

الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابول رسميا

الأوبئة: رصد اصابات كورونا لاشخاص تلقوا اللقاح قبل 7 اشهر

البرلمان اللبناني يعقد جلسة الثقة بالحكومة الجديدة

السماح بحركة الشحن عبر المعابر البرية مع السعودية لمتلقي مطعوم كورونا

الصوراني لـ الوكيل : اكتظاظ الطلبة داخل الحافلات المدرسية تتابعها إدارة السير

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رفع أجرة حافلات صويلح / الزرقاء وهيئة النقل ترد

أسعار الذهب الاثنين 20/9/2021

الإثنين، 20-09-2021 10:29 ص

أزمة خانقة على طريق المطار منذ صباح اليوم

بيط


الوكيل الإخباري - ما زال طريق المطار بالعاصمة عمان يعاني من أزمة خانقة باتجاه نفق الملتقى، نتيجة لتدهور مركبة شحن محملة بالرمال داخل نفق الملتقى منذ صباح اليوم الاثنين .

اضافة اعلان

 

وقد تواجدت إدارة السير لغايات تسهيل عملية رفع المركبة المتدهورة داخل النفق.

 

ولقد حطت على مكاتب " الوكيل الإخباري" صورا للأزمة التي أثارت استياء المواطنين ، نتيجة لتأخرهم عن وصولهم إلى مكان عملهم .

 

وكان "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" تطرق إلى الحادث فور حدوثه " أنقر هنا" .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202129134746197311929

التربية توعز بنقل طالب إلى مدرسة حكومية بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل

خمسين

مصدر حكومي يرجح صرف الرواتب الخميس

147275_14_1623415427

الأوبئة: رصد اصابات كورونا لاشخاص تلقوا اللقاح قبل 7 اشهر

920211915858353685498

السماح بحركة الشحن عبر المعابر البرية مع السعودية لمتلقي مطعوم كورونا

باص مدرسة

الصوراني لـ الوكيل : اكتظاظ الطلبة داخل الحافلات المدرسية تتابعها إدارة السير

فلوس 2

التربية لـ الوكيل : صرف مستحقات معلمي تصحيح امتحانات التوجيهي قبل نهاية الشهر

أخبار متعلقة
920212193224190185962

تحذير أمني للاردنيين

وزارة التنمية

التنمية: سنلاحق والد فتيات شارع مكة بشبهة الإتجار بالبشر

60068aec9a64d-1-780x470

اجتماع اردني مصري سوري لبناني بعمّان الاسبوع المقبل

6202141982533851817

تحذير أمني للأردنيين

5202125131638311397787

السفارة الأمريكية تشكر الأردن

thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

أزمة المياه في الأردن تتفاقم