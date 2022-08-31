الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

بحث التعاون العلمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومحمد السادس المغربية

الأربعاء، 31-08-2022 10:32 ص

أسعار الخضار اليوم محلياً

0L5A1045


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2953.189 طن، توزعت على 1705.050 طن خضار،1067.085 طن فواكه، و 181.054 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1620.434 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 8 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202230181539101673923

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

82022615318207594609

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

820222185225191648129

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

w

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

wwww

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

8202230174122631678134

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

أخبار متعلقة
0L5A5730

استقرار أسعار الخضار والفواكه محلياً

0L5A5727

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

0L5A5725

أسعار الخضار والفواكه محلياً الأربعاء

خضار2

الإثنين .. أسعار الخضار والفواكه محلياً

0L5A1048

أسعار الخضار والفواكه محلياً الأحد

0L5A5730

أسعار الخضار والفواكه محلياً الخميس