الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

اصابتان بالاختناق جراء تسرب غاز المدفأة في عمّان

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيت لحم

بلدية معان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

5 عملات عربية تتراجع بأكثر من 5 % خلال 2022 - أسماء

مسيرة أوكرانية تستهدف إحدى مناطق بريانسك الروسية

السير يكشف سبب الازدحام على طريق أوتوستراد الزرقاء - عمان

الدوريات الخارجية: ضباب وأمطار في مناطق الجنوب صباح اليوم

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - تفاصيل

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

مجلس النواب يناقش اليوم "معدل الضمان الاجتماعي"

الإثنين، 02-01-2023 08:06 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A5734


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3404.608 طن، توزعت على 1948.037 طن خضار،1144.234 طن فواكه، و 312.338 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 282.763 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 80 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً.
وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63b286dd892d6

اصابتان بالاختناق جراء تسرب غاز المدفأة في عمّان

322011056_5919318951439202_8198180336090286062_n

بلدية معان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

0L5A9529

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

6278f36ed1df803b3b65aa152e5f943b

السير يكشف سبب الازدحام على طريق أوتوستراد الزرقاء - عمان

333-7

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - تفاصيل

امتحانات

38 ألف طالب توجيهي يتقدم اليوم لامتحان تاريخ الأردن

أخبار متعلقة
0L5A5730

استقرار أسعار الخضار اليوم الاحد

0L5A5727

أسعار الخضار اليوم السبت

0L5A1045

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A1048

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

خضار

3202 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

0L5A5727

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم