الخميس 19-01-2023
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الخميس، 19-01-2023 08:22 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2649.513 طن، توزعت على 1784.201 طن خضار،631.053 طن فواكه، و 234.258 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 262.896 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 55 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً.
وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :



 




 

 


 

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