السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 07:29 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 3821.682 طن، توزعت على 2021.019 طن خضار،1558.443 طن فواكه، و 242.220 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 231.525 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 50 إلى 80 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:


 


 




 

 


 

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