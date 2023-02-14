الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

ضبط مركبة تسير بسرعة 213كم/ ساعة على شارع الـ 100

وفاتان و4 اصابات بحوادث دهس وصدم في عمّان

الطوارئ الروسية: العثور على 150 ألف دولار أثناء إزالة الأنقاض في تركيا

غوتيريش يرحب بقرار سوريا فتح معبرين مع تركيا لإيصال المساعدات

الزراعة: انتهاء بؤرة انتشار الحمى القلاعية خلال ايام

ارتفاع ملحوظ بسعر الخيار خلال أسبوعين ومدير السوق المركزي يوضح

قتلى وجرحى بإطلاق نار في جامعة ميشيغن الأمريكية

إصابة شاب بجروح خطيرة في الرأس بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 14-02-2023 08:11 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الثلاثاء

0L5A5730


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2871.996 طن، توزعت على 1779.044 طن خضار،802.150 طن فواكه، و 290.802 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 178.202 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 60 إلى 90 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

ضبط مركبة تسير بسرعة 213كم/ ساعة على شارع الـ 100

220231391737331060004

وفاتان و4 اصابات بحوادث دهس وصدم في عمّان

jerusalem-597025_960_720-960x550

"عين على القدس" يناقش قرار الاحتلال هدم بناية يقطنها 100 شخص في حي قدوم

يببببب

الزراعة: انتهاء بؤرة انتشار الحمى القلاعية خلال ايام

0L5A5727

ارتفاع ملحوظ بسعر الخيار خلال أسبوعين ومدير السوق المركزي يوضح

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - تفاصيل

أخبار متعلقة
0L5A1045

استقرار أسعار الخضار اليوم

0L5A5725

أسعار الخضار في السوق المركزي

0L5A5730

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

0L5A1045

أسعار الخضار في السوق المركزي - تفاصيل

0L5A1048

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

0L5A1045

ارتفاع أسعار الخضار محلياً اليوم - تفاصيل