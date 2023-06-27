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الثلاثاء، 27-06-2023 12:22 م

أسعار معمول العيد .. 15 ديناراً بالفستق الحلبي و 9 دنانير للتمر

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 

أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن اسعار المعمول والحلويات مستقرة تزامناً مع عيد الأضحى المبارك و تشهد عروضاً في بعض محال الحلويات.

وقال العواد لـ "الوكيل الإخباري" ان الطلب على محال الحلويات ما دون المتوقع وقد ينشط اليوم تزامناً مع حلول أولى أيام عيد الأضحى المبارك  الذي يصادف غدا الأربعاء، وشراء المواطنين مستلزمات العيد من الحلويات  .

وتراوحت اسعار كيلو المعمول في بعض محلات الحلويات في العاصمة عمان وفقاً لرصد "الوكيل الاخباري" من 6 دنانير الى 9 دنانير لمعمول التمر، و 9 دنانير الى 11 دينار لمعمول الجوز  ، ومعمول الفستق الحلبي 13 دينار الى 15 دينار .اضافة اعلان

 




 

 


 

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