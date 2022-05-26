أسماء المدخرين في صندوق الحج ممن انطبقت عليهم الشروط لأداء الفريضة

الوكيل الإخباري - نشر صندوق الحج عبر موقعه الالكتروني أسماء المدخرين لديه ممن إنطبقت عليهم شروط الحج للموسم الحالي 1443هـ -2022 م.

اضافة اعلان



كما دعا الصندوق بحسب تصريحات صحفية المذكورين الى استكمال عملية التسجيل ضمن المدة الزمنية التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس والتي تبدأ اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل الموافق 28/5/2022 ولغاية يوم الخميس2/6/2022، علما أن كل من لم يستكمل عملية التسجيل خلال تلك الفترة يعتبر مستنكفا.

ابتسام فتحي علي محمود

ابتسام محمد نمر الغويري

ابراهيم خميس سلمان الرواجفه

ابراهيم عبد الرزاق ابراهيم النسور

ابراهيم فتحي علي محمود

احمد ابراهيم علي البشايره

احمد ابراهيم قاسم موسى

احمد حسن محمد بني عمر

احمد حمدى السالم البصول

احمد خليل سلمان الدبس

احمد صالح عبد القرعان

احمد عارف قاسم عبيدات

احمد عبد الفتاح محمد الصرايره

احمد عبد الكريم محمد السلامات

احمد عبد الكريم محمود جرادات

احمد علي احمد الصمادى

احمد علي العلي الصمادي

احمد عيد الخليل الدهون

احمد فلاح مسفوه الجعافره

احمد محمد احمد عبد العال

احمد محمد ذياب النصر

احمد محمد عمر غانم

احمد محمد موسى القضاه

احمد محمود ابراهيم الشتيوي

احمد نبيل حسن ابو طربوش

اخلاص خليف عامر الصرايره

اخلاص صالح محمد العيسى

اخلاص عبد الفتاح محمد الصرايره

اخلاص محمد سالم ابو نقطه

اديب محمد خليل العتيبي

اروى خلف مبارك الرواشده

اروى عواد خليل السكجي

اسامه حامد محمد الميمي

اسامه محمود صالح الشياب

اسلام احمد عواد الخرابشه

اسما فتحي سالم الذيابات

اسما محمد مصطفى السنجلاوي

اسماء احمد يعقوب حسن

اسماء عبد الرؤوف احمد ابو كبير

اسماء عبد الله حسن صبح

اسماعيل خليل احمد الحسنات

اسمهان عقيل عبد المنعم المحاميد

اشرف احمد محمد فريحات

اشرف فرحان عبد الله عبد الرحمن

اعتماد عادل محمد الخليلي

اكرم احمد علي العوضات

اكرم عدنان مصطفى المصطفى

اكرم مصطفى حسين غنيم

المعتصم بالله احمد سليمان الجعارات

الهام نشأت محمد الجراح

اماني محمود محمد الكريتي

امتياز محمود عنيزان البطاينه

امجد محمد فلاح الطراونه

امل اسماعيل عبدالفتاح غنام

امل عبد الغفار احمد النتشه

امل عبد المجيد عبد الحميد الكساسبه

امل عطا الله خليل العدينات

امل محمد خير حماده الترزى

امل محمد سعود القيام

امل محمد علي بشايره

امل منير محمد ابو جحيشه

امنة مصطفى موسى بني مرعي

امنه احمد محمد هليل

امنه حمد عقله بني حمد

امنه محمد جميل الدهون

امنه موسى مصطفى ابو خليل

امنه يوسف محمد السعدي

اميره محمد حسان مصطفى حجار

اميره محمد عبد الله الغرايبه

امين عبد الرزاق عوده الرواشده

انتصار حسن يوسف فقيه

انتصار محمد نهار الصمادى

انس محمد احمد الجبول

انصاف احمد محمود الشواقفة

انصاف محمد سليمان مهيدات

انصاف محمدعبد المرايات

انور حسين احمد البشايره

انور سليم مسلم ابو سرحان

ايات عبد الرحمن محمود خصاونه

اياد احمد حسن الطعاينه

ايمان احمد سليمان الكلوب

ايمان حسين صالح حموضه

ايمان سليمان حسن رواشده

ايمان قاسم صلاح خصاونه

ايمان محمد مفلح غرايبه

ايمان موسى طايل الشياب

ايمن عبد الفتاح محمد البجق

ايمن محمد احمد ابو سويلم

ايمن محمد مفلح غرايبه

ايمن يوسف محمد عبد العزيز

ايناس صالح عقله مقدادي

باسم محمود جميل ناصر

باسمه موسى ابراهيم رواقه

بثينه خلف محمود المطر

بثينه سليم محمد بدر

بثينه علي خليل ابو عجميه

بدر الدين حميد محمد شواشره

بدر محمود عنيزان بطاينه

بدريه سعيد نمر الحاج اسعد

بركات خلف فرج عودة الله

بسمه رفيق عبد الفتاح البياري

بسمه فلاح عبد النبي الرواشده

بشار محمود عبد الفتاح الجخلب

بشير سليمان سليم الصويلحين

بشير عبد الرحمن عبد الله جويحان

بهجت جزاع نزال الشواوره

تركيه محمود علي العرود

تغريد جعفر مصلح الرشدان

تغريد عبد الفتاح محمد البجق

تغريد محمدامين محمد درادكه

تهاني جمال نادي عبد الحميد

تيسير محمد عبد ربه ابو ديه

ثناء علي محمد الحوراني

جعفر معروف عبد القادر الصوالحه

جمال عبد المنعم انيس منصور

جمانه عمران حسين السيد احمد

جمعه عوده الله مريحيل الخصبه

جميله شحاده محمود طمراوي

جوده محمد علي عبد الرحمن الشناق

جوزه مناور هلال القاسم

حاتم ابراهيم محمد العويصي

حاتم عبد القادر احمد كساسبه

حازم خالد محمد شحاده

حازم قيس مسعود الاسير

حاكمه محمد عبد الهادي ابو هويدي

حربه محمد سليمان ابو خديجه

حربيه خميس علي زهره

حسام علي حسين ابو بهاء

حسن جميل محمد سماره

حسن صالح مصطفى الشهاب

حسن محمد سليمان ابو خديجه

حسني محمود محمد بني ملحم

حسين محمد ابراهيم عبابنه

حسين محمد حسين الخطيب

حسين محمد صالح مقدادى

حسين محمد عقلة هزايمة

حسين يوسف صالح الصرايره

حليمه سالم حامد المصالحه

حمده جمعه عطيه الحوامده

حمزه عيسى عبد القادر بني عيسى

حنان عبدالكريم محمد عويصي

حوريه عبد الرحمن احمد الصمادى

حياة محمد ابراهيم النقروز

خالد احمد محمد الحيارى

خالد احمد محمد هليل

خالد اسعد احمد الداود

خالد جعفر مصلح الرشدان

خالد حسين سعيد داوود

خالد راضي راشد يوسف

خالد عبد الله فارس علي

خالد محمد ابراهيم الزالق

خالد محمد خالد المصفر

خالد محمد عبد الرحمن بطيحه

خالد محمود خالد الفوله

خالد موسى عايد الزعبي

خالد يوسف محمد الدوخ

خالده ثابت عوده الحداد

ختام عبد الله مرشد الجعافره

ختام عصام عثمان عبد الرحيم

ختام محمود سليمان الصمادي

ختام هلال مسلم الشديفات

خديجه محمد احمد عوده

خديجه يوسف صالح الجراح

خضره محمد مصطفى اسعد

خلدون قاسم محمد الشرفاء

خلدون محمد عمران عبد المغني الحرباوى

خلف محمد سعود القيام

خلود عبد الحليم احمد الحيح

خلود علي حسين عصفور

خليل احمد خليل النتشة

خليل موسى مصطفى السيد

خوله عباس محمد عبد القادر

خوله محمود سلامه خريسات

خوله موسى محمد الطاهات

دينا عادل علي هزايمة

ذيب عبد الله سالم المغاربه

رانيه شكرى احمد الشعراوى

رائد رضوان محمد بني سعيد

رائد سليمان سلمان العزازمه

رائد شكرى بشير الزغول

رائد عقل محمود عليان

رائده سليمان محمد المحيسن

رائده محمد عبد الرحمن بطيحه

رائده موسى سعيد مرعي

رائف محمود عبد المجيد هيلات

ربا علي السيد المغربي

ربحي عبد الغافر امين النوباني

ربى محمد عارف رشيد شاهين

ربيعة سالم عبد الرحمن السوالمة

رتيبه محمود شحاده السلطي

رجاء الدين محمد سلطان ملاعبه

رسمي فؤاد محمد نوفل

رسمية منصور محمد مشتولي

رشديه سالم حمد بني عبد الرحمن

رقيه علي عبدالقادر كساسبه

رقيه علي يوسف المهيرات

رنا سمير خميس حصوه

رنا فرحان عبد الله عبد الرحمن

رنا محمد مصطفى يوسف

رنده احمد احمد طه

رهيفه عبد الرؤوف جميل الزيات

روند عبد الله احمد عبد الهادى

رويدا طالب محمود عبيدات

رويده عايد ابراهيم الطراونه

رياض احمد محمد عطا الله

رياض محمد محمود داغر

ريم بدوي دياب ابو غزاله

زهريه محمد احمد ابوشريعه

زهير احمد داود ابو قلبين

زهير يوسف حرب زيد

زياد محمد سلمان سلمان

زيد محمود عبد الحميد ابو زيد

زيدون تركي علي ابو سالم

زينا فهمي حسن مطر

زينب صالح علي قطيش

زينب يحيى فياض العشوش

سامر سعدي اسعد حمزه

سامي محمد حسين الهباهبه

ساميه سليم احمد بشناق

ساميه عباس امين النوباني

سحر عيسى احمد الدوخ

سحر كايد مفلح الشطناوي

سحر يوسف رشيد ابو فرسخ

سعده جوده عبد الرحمن غيث

سعيد سلمان ابو حسين ابو دعابس

سعيد صالح سعيد الزعبي

سفيان اسماعيل عبد العزيز سعيد

سفيان كريم سليم السريحين

سلامه احمد سلامه الخطبا

سلوى محمود سلامه افليح

سليمان احمد حسن الهزايمه

سمر احمد سليمان قدوره

سمر جهاد صادق خليل

سمر محمد احمد جوده

سمر محمود مرعي عبد

سميحه محمد حسين بني ملحم

سمير خالد حسين الجبعيتي

سمير سالم سليمان الزعترى

سمير محمود فرحان بني بكر

سميه جميل احمد المومني

سميه كايد ياسين مقدادى

سميه محمود احمد دغيمات

سناء حمزه محمد عطا شريف

سناء محمود محمد الشبول

سهاد محمود عبد الفتاح الجخلب

سهام ابراهيم حسن الخطيب

سهام علي بركات بني يونس

سهير محمد امين المناصره

سوسن محمد حامد عكلوك

سوسن منيب كامل اسماعيل

شادى يوسف سليمان العبد الله

شادي عقاب مزعل المرازيق

شاكر داود محمد جاموس

شذا محمد كساب الشديفات

شريفه عبد اللطيف محمد الصرايره

شريفه عوده الله محمد فقوسه

صالح محمد يوسف صالح

صباح صالح عيسى العبداللات

صباح نعيم ابراهيم الفار

صفا احمد محمد فريحات

صفيه احمد يوسف اسماعيل

صفيه اسماعيل ذيب عيسى

صهيب علي عبدالقادر المطري

ضياء محمد فالح بشابشة

ضيف الله محمد احمد فلاح

ضيف الله محمد سلامه المومني

طارق محمد سليمان العيدي

طارق محمود احمد الزعبي

طرب علي عبدالله فقيه

طه احمد موسى العيسى

ظريفة جميل عبدالكريم سليمان

عادل عبد الكريم عياده الدهامشه

عاليه احمد خلف الجعافره الحباشنه

عاليه محمد خالد المبارك

عايده حسين محمد الزعبي

عائدة محمد عبدالكريم خصاونة

عائده حافظ قاسم اسماعيل

عائشه احمد سلامه نجادات

عائشه حمدو خليل المعايطه

عائشه سليمان مسلم ابو سرحان

عائشه عبد الرحمن محمد نجادات

عباس احمد عباس عبد القادر

عبد الرحمن احمد علي عمايره

عبد الرؤوف محمد يوسف نجادات

عبد السلام عبد الله محسن ابداح

عبد العزيز عبد الرحيم عبد العزيز عوده

عبد الفتاح ابراهيم احمد قنو

عبد القادر رشيد عبد القادر ابو العينين

عبد الكريم سالم محمد الزريقات

عبد الكريم عبد الرحيم احمد قاقيش

عبد اللطيف سالم منيزل ابو ليمون

عبد الله سلامه فهاد الثوابيه

عبد الله سليمان محمود سماره

عبد الله عبد الحليم محمود قطيشات

عبد الله فاروق محمد الشبول

عبد الله نائل محمود عبد الله

عبد المجيد محمد بركات الفقيه

عبد الهادى سالم عيسى خريسات

عبدالرحيم يوسف علي العبسي

عبدالله حمد عقله بني حمد

عبدالله عبدالكريم عبدالرحمن الذيابات

عبدالله محمد محمود خصاونه

عبدالمنعم محمد احمد فقيه

عبله احمد ابراهيم سليمان

عبير احمد عبد الكريم المومني

عبير خليل عمر السيد

عبير فرحان هلال المشاقبه

عبير محمد عدنان عز الدين العابودى

عثمان محمد موسى الخطيب

عدنان ابراهيم علي عميره

عدنان امين احمد ابو جمل

عدنان محمود عثمان العزام

عرفات سالم عوض الرواشده

عرفات عبد الرحمن محمود خصاونه

عزام احمد يوسف يوسف

عزيزه سليم مسلم ابو سرحان

عزيزه عامر جبر يوسف

عزيزه محمد فلاح الحموري

عطا ابراهيم عطاالله الرواشده

عطا الله محمد فهد شياب

عطاف حسين نزال الزبون

عطاف محمد كليب الشريده

عفاف عبد القادر يوسف اسماعيل

علا عادل عبد الحليم الخطيب

علاء علي السيد المغربي

علاء غسان سلامه عطار

علاء محمد عارف رشيد شاهين

علي حسين درويش النوايسه

علي حسين علي قزان

علي خليف عامر الصرايره

علي صالح علي قطيش

علي عبد الرحمن علي المومني

علي فريح حسين الخصاونه

علي ماجد مطلق الجراح

عليا احمد عقلة الموسى

عماد حسن عفنان المطارنه

عماد ذيب احمد جابر

عماد عمر عبد الله هديب

عماد قاسم خليل ابو الرب

عماد يحيى عبد الله الجوده

عمار احمد رفعت عبد الفتاح الخطيب

عمر احمد امين عبابنه

عمر احمد حسن المنسي

عمر احمد محمد جرادات

عمر حسين خليفة النبهان

عمر سليمان اسماعيل زايد

عمر طعمه عوده الله الزبون

عمر عبد الله عمر عبد المهدى

عمر عواد مفلح القضاه

عمر محمد السيد ابو عمر

عمر محمد عبد القادر الشعراوى

عمر مصطفى عمر حماد

عمران عبدالله محمد عيدة

عوض عبدالله فرهود العجارمة

عوفه عداد الشحاده الطعاني

عيده غانم هزاع المشاقبه

عيسى ابراهيم عيسى عساف

عيسى عوض عبد القادر صبح

عيسى محمد ذياب رضوان

عيسى مليح محمد الصعيدى

غاده يوسف قبيل الشياب

غازيه عبد الله محمد الصمادى

غالب سليمان قاسم القادري

غانم احمد عيسى فريجات

غدير صبحي محمود الخوار

غسان حسن احمد خليل

فاتنه محمد جميل زايد

فاديه احمد عمر عناب

فارس سالم محمد النقروز

فارس محمود عارف الشياب

فاطمة سالم صبيح الخوالدة

فاطمه جميل محمود الجرادات

فاطمه حمد خلف الشرعه

فاطمه عبد القادر سلامه العدينات

فاطمه فالح احمد الرواشده

فاطمه فواز حسن الصمادى

فاطمه محمد عبد القادر الشعراوى

فاطمه محمد عوض الفحيلي

فاطمه محمد فلاح الساكت

فاطمه محمد فهد شياب

فاطمه محمد مسفوه الجعافره

فاطمه محمود ناجي عمري

فاطمه يوسف صالح الصرايره

فايزه محمود محمد سلمان

فتحيه احمد حسن حناوى

فتحيه يوسف حمدان عريق

فدوى احمد محمود مشعل

فدوى يوسف احمد كوري

فراس محمد فالح بشابشه

فرحان نمر منصور شديفات

فردوس مصطفى حسن ابو شنب

فريال تركي صالح المحمد

فريال عبد الحميد عبد الله الوردات

فزه محمد حسين نجادات

فضه عبد المجيد السهو الرقيبات

فلاح محمد حامد الحياصات

فلسطين عبد الجبار محمود صالح

فواز محمود خضر مصطفى

قاسم محمد قاسم بركات

كامله خلف عثمان حتامله

كفاح احمد قاسم اشنينه

كفى عبد الرحمن محمد حسن

كفى غالب فالح ابومسره

كمال محمد منسي الفراهيد

كوكب عبيد الله علي الطراونه

كوكب محمد محمود المومني

لبنى علي كايد خريشه

لطفيه احمد حسن المنسي

لما تركي علي ابوسالم

لما محمود عبد الله الفياض

ليث احمد عبد الغفار الحجاجره

ليلى اسماعيل عبد العزيز سعيد

ليلى خليل احمد عمايره

لينا حسين محمود النصيرات

لينه ابراهيم احمد ابو عرقوب

ماجد ابراهيم داود جاموس

ماجد احمد حسين عسفان

ماجد علي هلال المشاقبه

مالك امين عبد الحميد الجعافره

مالك قاسم صلاح خصاونه

مالك محمد احمد الصرايره

مالك محمد محمود عبد الله

مامون سعيد صالح عبد النبي

ماهر عوده سلمان ابو سرحان

ماهر محمود بشير الدباس

محمد احمد دخل الله بني هاني

محمد احمد عواد الخرابشه

محمد احمد فالح عودات

محمد احمد محمد النصر

محمد احمد محمود مشعل

محمد احمد مروح مصطفى

محمد اسامه محمد عناب

محمد حسن عبد القادر صالح

محمد حمدان محمد الكلوب

محمد خير قاسم عبدالله ربابعة

محمد رزق محمد محسن

محمد سالم حامد المصالحه

محمد سعد صالح المناصير

محمد سعيد الحاج محمد الطبال

محمد سليم محمد مطاحن

محمد شريف مصطفى منصور

محمد صبحي طه ابراهيم

محمد عبد الرزاق احمد النجادات

محمد عبد الكريم محمد الحسن

محمد عطا برهوم ابراهيم

محمد علي عبد الرحمن الحياصات

محمد علي محمد المصري

محمد عمر علي ابو رمان

محمد عوده الله محمد فقوسه

محمد غالب كايد العمايره

محمد فايز احمد عبيدات

محمد محمد بخيت خراشقه

محمد محمود عيسى الوادي

محمد محمود محمد الشاعر

محمد محمود محمد الشبول

محمد محمود محمد سلمان

محمد مصطفى عقيل العتوم

محمد يعقوب سليم خروب

محمد يوسف عبد الرحمن الحديد

محمد يوسف محمد مهنا

محمود حامد حسين المقدادي

محمود عايش عبد ربه الحوامده

محمود علي فلاح العمري

محمود محمد خليل نصار

محمود مرجي فاعور اللاحم

محمود نهار عوده القضاه

مراد سعدى موسى الحروب

مروان محمود احمد طلال

مريم اسعد احمد الداود

مريم امين احمد خضر

مريم ضامن بادي موسى

مريم عبدالجليل عبدالحميد الصاحب

مريم محمد سليمان مهيدات

مريم محمد عكاشه رواشده

مريم محمود توفيق رمضان

مزنه جميل فلاح الصلمان

مشاعل ابراهيم عيسى العزام

مصطفى حابس محمد هقيان

مصطفى حمد محمد عريق

مصطفى سليمان مصطفى ابو شنب

مصطفى عبد الله حسن الرياطي

مصطفى محمد راغب طه

مصعب نايف خالد الصمادى

معاذ وحيد سالم صلاح

معاويه سالم عبد الكريم الشوابكه

معتز محمد عمر غانم

معتصم احمد حسن الفقيه

معتصم محسن فياض السكر

منا عرسان ابراهيم الداود

منال عمرو عبد الجابر عفونه

منال قاسم صلاح خصاونه

منال محمد محمد ياغي

منتهى مطلق علي العودات

منذر سعيد صالح الربابعه

منى جميل عبد الله الرمامنه

منى رضوان سالم العكور

منى علي ابراهيم الزغول

منى عمر عبد المحسن ابو ديه

منى محمد احمد الجبول

منيره سليمان عوض الرواشده

مها عمر حسن السكران

مهند كامل حسن زايد

مهند محمد صفر شابسوغ

مهند ممدوح طاهر الحلبي

موسى سليمان موسى الدهون

موسى طالب موسى القاضي

موسى محمد الموسى البدارنه

موسى محمد علي سلمان

موفق ابراهيم سالم المومني

ميساء توفيق خالد البرادعي

ميسر علي سلامه عبيدات

ميسر محمد عبد الله الصمادى

ميسون بشير عبد الله زعيتر

ميسون سالم بركات بطاينه

ميسون فوزي سعدات النجار

ميسون محمود نجيب عيسى

ميمونه عبد الرزاق عوده الرواشده

ناديا احمد نمر حمدان الحاج

ناديه عمر عزام دحبور

ناديه موسى محمد الشبول

ناريمان محمود مصطفى عبابنه

نازك يوسف احمد كوري

ناصر احمد بركات بني يونس

ناصر عمران عبد اللطيف الدويك

نانسي عبد الله احمد عبد الهادى

نايف محمد عثمان اللحام

نايل احمد سمرين الزيود

نائلة يوسف احمد محمد كوري

نائله محمد خالد المصفر

نبيل ابراهيم حسن ابوزيتون

نجاح احمد محمد ابو شمله

نجاح جميل سالم الخرشه

نجاح سليمان محمد القيسي

نجاح عبد الكريم قاسم القرعان

نجاح علي محمد بني طه

نجاح عيسى عبد الله الكرنز

نجاح محمود احمد القواقنة

نجوى احمد علي حمد الله

نداء غالب سليمان ابو عبود

نداء هايل حسين خصاونه

نزار محمود احمد ابو دية

نسرين ضاحي علي الحايك

نصريه محمود صالح النواصره

نضال احمد محمود الحامد

نضال لطفي محمود ابو حفيظه

نضال محمود خليل احمد

نظير ابراهيم مصطفى مرعي

نعامه اسعد محمد الخشمان

نعامه فواز عبد الرحمن الوردات

نعامه مصطفى موسى بني مرعي

نعيمه رضوان عبد الجواد ابو شهاب

نعيمه محمود محمد عبد الله

نفوذ عمر محمود النتشة

نفوز محمود محمد سلمان

نها صالح فالح الخطيب

نهلا حسن ايوب درادكه

نهيل عبد السميع خالد الزعتري

نوفه علي عبدالمهدى الذيابات

هاشم احمد محمد غزلان

هالة حسين حسن عيدة

هاله السيد محمد الشريف

هاله كايد مفلح الشطناوى

هاله مليح محمد الصعيدى

هاني سمحان يوسف محمود

هاني محمد ونس الجراح

هدى ابراهيم احمد القماز

هدى عيد عبد الحميد الغنيمات

هدى محمد عيسى زايد

هشام صبرى جباره الجندى

هنادى محمد جمال مصطفى ابو صلاح

هيا محمود احمد طلافحة

هيام علي عبد الله النوايسه

هيام محمد العبد الله الشقور

هيثم محمود علي صالح

هيثم موسى احمد النوايسه

واصل احمد كايد جراروه

وائل حسين رشيد حمد الله

وجدان خالد يوسف اللطايفه

وفاء عبدالجبار عبد الرحمن محمد خندقجي

وفاء محمد ابراهيم ابوشاويش

وفيقه احمد ناصر الشديفات

وليد عبد الرحمن سليمان القضاه

وليد يوسف عبدالله الرجوب

ياسمين محمود سالم السلامات

يحيى حامد عوده العظامات

يحيى حسين موسى صبيح

يزن محمد مصطفى الخريسات

يزن موسى اديب الريماوى

يزيد عبد السلام عمر الحاج علي

يسرى حسن شحاده عثمان

يسرى عبد الله محسن ابداح