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السبت، 25-03-2023 10:53 م

أشغال الكرك تفتح غرف عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية أشغال الكرك اليوم السبت، عن فتح غرف عمليات في المديرية والمكاتب التابعة لها، نظرا للظروف الجوية السائدة مع بدء تساقط الأمطار في مختلف أنحاء المحافظة.

وقال مدير المديرية المهندس رائد الخطاطبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إن كوادر المديرية وآلياتها على جاهزية تامة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة مؤكدا أن آليات المديرية وكوادرها تنتشر في مختلف الطرق في المحافظة.

ودعا المواطنين إلى الاتصال على الرقم (0780377242) عند الضرورة.

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