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الخميس، 21-07-2022 02:46 م

أطباء الأسنان تحذر من العروض على مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
حذر نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي من العروض والإعلانات المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن النقابة تلاحق مروجي هذه العروض.

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وقال القدومي لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة ترفض العروض المقدمة على الخدمات التي يقدمها أطباء الأسنان، لأنها مخالفة للقوانين ولآداب وأخلاق مهنة طب الأسنان كونها ليست سلعة وهي خدمة يجب أن يتعامل الطبيب فيها بإنسانية.


وأضاف أن النقابة تعاملت مع عشرات الشكاوى بهذا الشأن منذ بداية العام، حيث تتراوح العقوبات بين الإنذار وقد تصل إلى إغلاق العيادة لمدة محدودة لا تتجاوز السنة وفي حال تكرار المخالفة فإنها تنسب لسحب تصريح مزاولة المهنة.


وأشار القدومي إلى لائحة أجور أطباء الأسنان المعتمدة من النقابة، والتي تبين الحد الأدنى والأعلى وهي تختلف بحسب المنطقة الجغرافية والأتعاب التي يحددها الطبيب ضمن اللائحة، مشددا على ضرورة التقيد بها حماية للطبيب والمواطن.


وكان مواطنون تساءلوا حول حقيقة العروض التي يقدمها أطباء الأسنان على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا ما كانت تندرج تحت العروض الوهمية وغير الحقيقية.

 




 

 


 

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