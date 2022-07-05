القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

الوكيل الإخباري - ألقت قوة من البحث الجنائي اليوم القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته في الهواء أثناء مسيره بها على طريق المطار في وقت سابق أمس الاثنين.

اضافة اعلان



وكان فريق تحقيق من البحث الجنائي تولى القضية بعد رصد منشور قامت سيدة بنشره عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي و شكوى تقدمت بها للمركز الأمني المختص حول قيام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء من مركبته أثناء مسيرها بمركبتها على الطريق

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريقا تحقيقياً من البحث الجنائي باشر التحقيق وتم التواصل مع السيدة، وجمع المعلومات، وجرى مسح شامل للطريق والمنطقة التي سارت بها المركبة إلى أن تم تحديدها والشخص الذي كان بداخلها .

وبيَّن انه تمت متابعة هذا الشخص الذي توارى عن الانظار وتم تحديد مكان وجوده صباح اليوم في منطقة البحر الميت، وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته السلاح الناري الذي استخدمه، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الرادعة بحقه.



وتؤكد مديرية الأمن العام على أهمية التبليغ عن السلوكيات الخاطئة كافة والتي تهدد سلامة المواطنين، لافتة الى أنها تعول على تعاون المواطنين لمنع مثل هذه الممارسات، وأنها تتابع كل ما يردها من بلاغات لحين ضبط المخالفين وإنفاذ القانون بحقهم بحزم ودون تهاون أو تقصير .