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الجمعة، 10-06-2022 01:18 م

أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق محددة في عمّان والرصيفة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه الأردن (مياهنا)، الجمعة، أنّ أعطالا فنية قاهرة بسبب كسر خط رئيسي في اليادودة، إلى جانب أعطال فنية في الرصيفة وفي بعض المصادر المائية؛ أدت الى تأخر الضخ لمناطق في اليادودة والرصيفة.

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وقالت الشركة، إنّها ستتابع الأوضاع في هذه المناطق، حيث ستتأثر جزئيا بسبب وقف ضخ المياه من بعض المصادر.


وأكّدت، أنها ستبذل كافة الجهود الممكنة لاستئناف الضخ واعادة الامور الى طبيعتها في هذه المناطق وحسب الدور المعد مسبقا حال انهاء الاعمال الفنية وعودة المصادر المائية إلى العمل ليتم الضخ للمناطق حسب الدور مناشدة الجميع تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن الارادة.

علما أن المناطق المتاثرة جراء هذه التوقفات، في العاصمة عمّان، اليادودة، جاوا، خريبة السوق، وفي مناطق الرصيفة، عوجان، ام جرادة، الجبل الشمالي، حي الرشيد المنخفض جعفر المنخفض، جزء من حي القادسية.


 




 

 


 

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