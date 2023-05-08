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الإثنين، 08-05-2023 10:43 ص

أكاديمية الملكة رانيا تنظم ملتقى المعلمين للتكنولوجيا في الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري - تنظم أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، بالتعاون مع مؤسسة T4 للتعليم، ملتقى المعلمين للتكنولوجيا في الشرق الأوسط 2023، بهدف تطوير مهارات المعلمين التكنولوجية في التعليم.

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ويعقد الملتقى في 10 أيار الحالي، عبر تقنية الاتصال عن بعد، ضمن سلسلة الملتقيات التي تعقدها T4 للتعليم حول العالم.


وسيشهد الملتقى الذي يعد أكبر حدث سنوي في مجال تكنولوجيا التعليم حول العالم، كيفية استثمار أدوات التكنولوجيا؛ لتعزيز التعلم وتبادل المعلمين أفضل الممارسات في دمج التكنولوجيا في التعلم والتعليم، إضافة إلى مشاركة خبراتهم في الحلول التقنية التي تساعدهم على إنشاء تجربة تعليمية أفضل.


كما ستركز الجلسات والنقاشات بشكل خاص على تبادل الخبرات والأفكار والحلول بين المعلمين، ما يساعد على تعزيز قدراتهم وتحسين أدائهم في البيئة التعليمية.


وتم اختيار 15 معلما من 14 دولة عربية، كمتحدثين في الملتقى بعد مشاركتهم في مسابقة (Flip Teacher Masterclass) للجمهور العربي، إذ تميزت المسابقة بتنافس عال بين المشاركين من خلال مشاركاتهم الإبداعية التي تجاوزت 300 مشاركة، عبروا فيها عن تجاربهم في توظيف التكنولوجيا لإثبات أثرها في الطلبة عبر ممارساتهم التدريسية.


وتعد أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين التي تأسست عام 2009، مؤسسة غير ربحية تتبنى رؤية جلالة الملكة رانيا العبد الله للارتقاء بنوعية التعليم، من خلال تمكين المعلمين بالمهارات اللازمة، كما تعمل على توفير برامج تطوير مهنية مبتكرة ونوعية في الأردن والعالم العربي، وتستند إلى أفضل الممارسات والبحوث العالمية والعلمية التربوية، حيث وفرت حتى الآن ومن خلال برامجها المتنوعة ما يزيد عن 100 ألف فرصة تدريبية للتنمية المهنية، لكل من المعلمين والقيادات التربوية.


 




 

 


 

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