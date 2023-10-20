أكاديميون يحذرون من انتشار حسابات وهمية تزيف الحقائق

الوكيل الإخباري - حذر أكاديميون متخصصون من انتشار الحسابات الوهمية غير الحقيقية التي تُستخدم للتلاعب بالمعلومات والأخبار والصور والفيديوهات لصالح إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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ودعوا إلى الانتباه لما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات كاذبة وتزييف الحقائق بشأن ما يحدث من عدوان إسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، وتحديدا في غزة.



وقال الدكتور اشرف الزعبي إن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تعج بالمعلومات المضللة والأخبار المفبركة والصور المزيفة التي تبرر العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية والفظائع ومخالفة كل القيم الأخلاقية في غزة.



وأضاف أن الأفراد يلجأون لهذه المنصات كمصدر للمعلومات الفورية؛ مشيرا إلى أنهم يواجهون صعوبة في التميز بين الحسابات الزائفة التي تنتحل شخصيات صحفية إلى مشاهد من ألعاب فيديو حربية تُنشر على أنها حقيقية.



وقال أستاذ الإعلام الدكتور اشرف المناصير ، اليوم الدور الكبير ملقى على عاتق مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي سواء كانوا مؤثرين أو مستخدمين لأن هذه الوسائل أكثر انتشارا من وسائل الإعلام التقليدي، وأسهل في حرية الحركة عند الأزمات والصراعات خصوصا أنه لا يقع عليها مساءلة قانونية مثل وسائل الإعلام التقليدي التي تخضع للسياسة الإعلامية مثل محطات التلفزة.



وأضاف أن دور شبكات التواصل الاجتماعية البارز يتمثل في إيجاد حملة مضادة لتلك الإشاعات التي أساءت للمقاومة الفلسطينية واقنعت الرأي العام العالمي بأن المقاومة هي عبارة عن مجموعة قتلة لا ينتمون للبشرية.



وأكدت أستاذة الإعلام الدكتورة رشا سلامة أن المطلوب الآن نشر الوعي بأهمية المقاومة ودورها في أحياء الروح القومية العربية وإعادة الألق للقومية العربية، مشيرة إلى أن الكثير من الأخبار لم تكن لتنشر لولا وجود شبكات التواصل الاجتماعي رغم الضغوطات التي تضعها سياسات مزودي الخدمة لتلك الشبكات.



وقالت الطالبة الجامعية سندس دردر إن بعض منصات التواصل الاجتماعي تلجأ إلى حذف الكثير من المنشورات أو مقاطع الفيديو المتعلقة بمناصرة القضية الفلسطينية أو تلك التي تبين جرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



الطالب حمزة النسور أكد أن الإشاعات والأخبار الكاذبة المؤيدة للحرب على غزة تتزايد في ظل هذا العدوان الهمجي.