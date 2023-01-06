أكثر من مليون دينار عجر مالي مترتب على بلدية النسيم

الوكيل الاخباري- قال رئيس بلدية النسيم التابعة لمحافظة جرش عبد الغفور الحراحشة، إن قيمة العجز المالي للبلدية للعام الحالي بلغت مليون و200 الف دينار.

اضافة اعلان



وأضاف الحراحشة، أن موازنة البلدية للعام الحالي بلغت 2.4 مليون، 65% منها رواتب للموظفين، والمتبقي لتسديد فواتير الضمان الأجتماعي وإنارة الطرق وصيانة الأليات.



وبين، أن البلدية عملت العام الماضي، على تسديد جزء من المديونية للضمان الاجتماعي والتي بلغت 84 الف دينار ولشركة الكهرباء نحو 720 الف دينار، وذلك بدل فاتورة إنارة الشوارع.



وأشار، إلى أن البلدية تسعى لجذب مستثمرين ولا سيما بأنه يوجد قطع اراضي مملوكه للبلدية تستطيع البلدية تقديمها لأي مستثمر لإنشاء اي مشروع عليها.



ولفت الحراحشة، إلى أن قرار بموافقة مجلس الوزراء صدر بإنشاء محكمة لبلدية النسيم لوجود مركز انطلاق الدوريات الخارجية داخل حدود البلدية وكاميرات لمراقبة السرعة وكاميرا متحركة.

