الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

حالة الطقس المتوقعة يومي الخميس والجمعة

نتنياهو يرفض اتهام مراقب الدولة بعدم التعاون بتحقيق 7 أكتوبر

كولومبيا: سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

بلينكن: الرصيف البحري قبالة غزة يبدأ عمله بعد أسبوع

إسرائيل تفتح معبر بيت حانون لأول مرة منذ بدء الحرب

الاحتلال يُخطر بهدم منشآت فلسطينية شرق الخليل

إعلام إسرائيلي: أهداف عملية رفح غير واقعية

بريطانيا.. احتجاجات تطالب بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا

الخميس، 02-05-2024 01:23 ص

الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

9202124203749270107426


الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

اضافة اعلان

 


وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ محمد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

الامن العام : تدهور مركبة وانقلابها بعمان

الأمن العام

الامن العام : اصابة شاب بعيار ناري

9202124203749270107426

الملك يعزي الفراية

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

إرادة ملكية

صدور إرادة ملكية سامية اليوم الاربعاء

6632426203cca

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

أخبار متعلقة
4202421183731266867662 (1)

الملك يعزي عشيرة الفريحات

66262c2220114

الملك: الأردن يثبت دائما قدرته على النجاح بعزيمة الأردنيين وإصرارهم

ععع

تلبية لدعوة الملك .. أمير دولة الكويت يزور الأردن غدا

66250c36184df

الملك لسوناك هاتفيا: عواقب خطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح

nLPsk5dNra4Ho98HzG7WmHC4Z3QXY2lWIjyp7MKl

الملك يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة

4202415182813300477038

الملك يعزي آل نسمة وآل نرسيسيان