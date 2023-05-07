أكثر من مليون عدد مرات الحصول على خدمات الضريبة إلكترونياً لغاية نيسان

الوكيل الإخباري -

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أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن عدد المرات التي تم خلالها الحصول على الخدمات الضريبية إلكترونياً من قبل المكلفين دون مراجعة مكاتب الدائرة وجاهيا منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي بلغ مليون و1500 مرة مقارنة ب 854 ألف مرة تم الحصول عليها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 .وبينت الدائرة أن خدماتها التي يتم تقديمها الكترونيا يبلغ عددها 54 خدمة تقدم على مدار الساعة علما بأنه لم يحدث أي انقطاع في تقديم الخدمات .وأوضحت ان هناك نمو في التعامل مع خدمات الدائرة الكترونيا وتراجع واضح في عدد المراجعين لمكاتب الدائرة وجاهيا ، وهو مؤشر على نجاح الدائرة في تقديم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدائرة للمكلفين وان هذه الخدمات تغنيهم عن مراجعة الدائرة شخصيا.وقالت الدائرة إنها ستواصل العمل تعزيز ثقافة التعامل مع الدائرة والحصول على خدماتها إلكترونيا لما فيه مصلحة المكلفين والمراجعين.ودعت المكلفين والمراجعين إلى التوقف عن الحصول على خدمات الدائرة وجاهياً والحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة للوصول إلى مكاتب الدائرة أو مراجعتها، خاصة وأن الدائرة وفرت جميع الخدمات من خلال موقعها الإلكتروني.