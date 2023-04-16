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الأحد، 16-04-2023 03:50 م

أكثر من 17 ألف رحلة عبر مطار الملكة علياء ربطت الأردن بـ 75 وجهة دولية مباشرة

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الوكيل الإخباري- سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي في آذار الماضي نموا بلغت نسبته 14% مقارنة مع شباط 2023، ليبلغ عدد الرحلات الاجمالية منذ بداية العام 17602 ربطت الأردن بـ 75 وجهة دولية مباشرة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، الأحد، إنّه لأول مره منذ جائحة فيروس كورونا أعداد المسافرين وحركة الطائرات والرحلات اليومية في مطار الملكة علياء الدولي تتجاوز الارقام المتحققة في عام 2019 خلال الربع الاول من العام الحالي

وأضاف مستو، أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطار الملكة علياء الدولي شهدت ولاول مرة ارتفاعا خلال آذار من العام الحالي عن 2019 قبل ازمة جائحة كورونا، حيث وصل عددها إلى 6179 رحلة جوية مقارنة مع 6162 لنفس الفترة من عام 2019.

وأشار إلى أن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 55% بعدد المسافرين القادمين والمغادرين ليبلغ 2063051مسافر منذ بداية هذا العام لنهاية شهر اذار مقارنة مع (1330202) مسافر قادم ومغادر لنفس الفترة من العام المنصرم 2022 و (1924417) مسافر خلال نفس الفترة من عام 2019 بنمو بلغت نسبته 7%.

يذكر أن عدد الرحلات اليومية في آذار وصل إلى 199 رحلة مقارنة مع 163 رحلة قادمة ومغادرة خلال نفس الشهر من عام 2022 و198 رحلة قادمة ومغادرة خلال آذار لعام 2019.

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