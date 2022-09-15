أكثر من 200 ألف فاتورة جرى تحميلها على تطبيق "فواتيري" الحكومي

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الفواتير التي جرى تحميلها على تطبيق "فواتيري" الحكومي حتى الآن أكثر من 200 ألف فاتورة تم ارسالها.

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وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أوضحت في وقت سابق أن التطبيق يمكن تنزيله باستخدام كلمة "فواتيري" او Fawateery من خلال الدخول الى متجر جوجل (Google play) أو متجر ابل App Store .وبعد ذلك يتم تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف على أن تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط ولا تقل قيمتها عن الدينار.



وأتاحت الدائرة تحميل التطبيق لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات والمقيمين على ارض المملكة من غير الأردنيين على هواتفهم النقالة اسوة بالأردنيين من خلال ادخال الرقم المتسلسل الممنوح لهم وتاريخ الميلاد.



وبينت أن التطبيق لا ينحصر على تحميل فواتير السلع بل يتيح لمستخدميه تحميل الفواتير بكافة أنواعها بما فيها فواتير الخدمات التي يتم تقديمها لهم مقابل بدل بما فيها الخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يتم دفع بدل لها.