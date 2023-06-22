الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

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الخميس، 22-06-2023 03:54 م

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور ماجد نصير أن عدد مراجعي عيادات بعثة الحج الأردنية زاد على 3 آلاف مراجع.

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وأضاف نصير، وفقا ليومية الغد، أنه ومنذ وصول البعثة الطبية الأردنية تم فتح 3 عيادات في 3 فنادق في المناطق التي يتواجد فيها الحجاج الأردنيين لتقديم الخدمة الصحية للحجاج الأردنيين على مدار الساعة، موضحا أن عدد المراجعين يتراوح ما بين 600 و800 حاج يوميا.


وبين نصير أن 25 طبيبا بمختلف الاختصاصات الطبية وبمساندة عدد من الصيادلة يسعون للوصول الى كافة الحجاج الأردنيين في مواقع سكناهم، إذ جرى تجهيز ثلاثة عيادات طبيه متكاملة بمختلف التخصصات والأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة لهذه الغاية.


وأوضح أن غالبية المراجعين هم الحجاج الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها من الأمراض الأخرى، مشيرا إلى أنه راجع العيادات عدد من حالات ضربة الشمس والجفاف والإجهاد.

 




 

 


 

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