أكثر من 6 آلاف شخص من الفئات المستهدفة تلقوا الجرعة الثالثة

الوكيل الاخباري- وصل عدد متلقي الجرعة الثالثة من الفئات المستهدفة إلى أكثر من 6 آلاف.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، عن دراستها لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا لفئات جديدة، وفي تشرين أول/أكتوبر الحالي، أعلن وزير الصحة عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا.



وتعطى الجرعة الثالثة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، وأيضا الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، والفئات ذات الاختطار العالي مثل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.



وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، قد أوصت في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا لفئات محددة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر.



وزارة الصحة قالت في تشرين أول/أكتوبر، إنه يتوفر لدى الأردن نحو 1.2 مليون جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وحتى نهاية السنة سيتوفر 3.5 ملايين جرعة".



وتريد وزارة الصحة تطعيم 1.4 مليون شخص بالجرعة الثالثة في العام الحالي، لكن ليس من المؤكد الوصول لهذا الرقم، بحسب تصريحات سابقة للصحة.

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