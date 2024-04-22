ألمانيا تشيد بجهود الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الاخباري -

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أشادت المبعوثة الألمانية الخاصة للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط، السفيرة دايكه بوتسل، بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إيصال وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.جاء ذلك خلال لقائها عدد من الصحفيين الاثنين، على هامش زيارتها الرابعة للأردن منذ بدء الحرب على غزة، لإجراء مناقشات مع نظرائها الأردنيين حول كيفية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة.وقالت المبعوثة الألمانية، إن بلادها تدعم الجهود الأردنية من أجل الناس في غزة حيثما كان ذلك ممكنًا، سواء أكان ذلك من خلال الأدوية والمعدات الطبية الضرورية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مستلزمات العمليات الجراحية للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، أو من خلال إمداد سلاح الجو الملكي الأردني بالوقود اللازم للطائرات لتنفيذ الإنزالات الجوية فوق غزة.وأشارت إلى مشاركة القوات الجوية الألمانية منذ منتصف آذار الماضي، بالجسر الجوي الدولي إلى غزة، حيث قامت بتنفيذ 24 إنزالًا جويًا لأكثر من 150 طنًا من المواد الإغاثية.وأكدت أنها التقت طاقم الطائرة الألماني المشارك في الإنزال الجوي الأحد، وقالت إن الأردن وألمانيا والشركاء الدوليين يقدمون من خلال الإنزالات الجوية مساهمة مهمة من أجل إيصال المساعدة الضرورية للشعب الفلسطيني.وأوضحت "نحن نعلم أن إرسال المساعدات جوًا أو بحرًا غير كافٍ و إن ضمان وصول المزيد من المساعدات عن طريق البر هو أمر أساسي ويجب ان يستمر"وقالت إن ألمانيا والأردن عملا في الأسابيع القليلة الماضية بشكل وثيق مع الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الممر الأردني الذي ينقل المساعدات إلى غزة برا، مضيفة انه ومن أجل هذه الغاية ستقوم ألمانيا بتقديم 4 ملايين يورو إضافية من أجل شراء الشاحنات والوقود اللازمين لقوافل الإغاثة.وبينت أن الحكومة الألمانية ومنذ تشرين الأول الماضي، زادت الدعم الإنساني للمدنيين في غزة بمقدار ثلاث أضعاف بأكثر من 180 مليون يورو، ليصل إجمالي الدعم إلى حوالي 255 مليون يورو حتى اليوم بالإضافة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت بتاريخ 25 آذار عن تقديم 45 مليون يورو لأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، حيث تبقى ألمانيا واحدة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية.وتابعت، أنها بحثت مع أطراف الحوار الأردنيين العمل على وضع حلول ملموسة وعملية لتبسيط وتسريع عملية نقل المساعدات الإنسانية من الأردن مباشرة إلى غزة، مؤكدة استمرار ألمانيا في دعم جهود الأردن بأي طريقة نستطيع.