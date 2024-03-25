انخفاض العجز التجاري 33.7% خلال كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري -

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انخفض العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، خلال شهر كانون الثاني الماضي، بنسبة 33.7 % ليصل إلى 668 مليون دينار، مقارنة مع 1008 مليون دينار في كانون الثاني من 2023.وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية للأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 بنسبة 2.7 % ، لتبلغ 650 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.25 لتصل إلى 593 مليون دينار، والمعاد تصديره بنسبة 21.3 % ليصل إلى ما قيمته 57 مليون دينار.وانخفضت المستوردات بنسبة 19.7 % ، لتسجل قيمتها 1.318 مليون دينار خلال نفس الفترة.