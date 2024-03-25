الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

34097 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية خلال شباط الماضي

انخفاض العجز التجاري 33.7% خلال كانون الثاني الماضي

وزير الخارجية: كفى توفير حصانة لإسرائيل في حربها على غزة

هزة بقوة 2.3 درجة تضرب شمال الأراضي الفلسطينية

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الأمن الروسي يعتقل 3 شبان في بارناول قبل محاولة تنفيذ هجوم إرهابي

الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تُجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

الإقراض الزراعي: 99% نسبة تحصيلات قروض مشاريع المؤسسة في اربد

صندوق البحث والابتكار في وزارة التعليم العالي يبدأ استقبال الطلبات لمشروعات 2024

التربية تمنح طلبة التوجيهي فرصة أخيرة للتسجيل

الإثنين، 25-03-2024 01:25 م

الأمين العام للأمم المتحدة: الملك عبدالله الثاني مناصر عالمي للسلام

320242510146109926819


الوكيل الاخباري- أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قائلا إنه يشكل أوجه التضامن على أرض الواقع في العالم وأقوال الملك وأفعاله تؤكد أنه مناصر عالمي من أجل تحقيق السلام".اضافة اعلان


وخلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في عمّان، أشاد غوتيريش أيضا بجهود الأردن في استضافة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، موضحا أن الأردن موطن لأكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الأردن في جهود استضافته لملايين الأشخاص المحتاجين.

وأكد أن زيارته للأردن تأتي في سياق زيارة تضامنية لتجربة الصيام مع المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، الذي من المفترض أن يكون "فترة احتفال ولكن ليس في هذا العام بسبب الدمار غير المسبوق والمستمر في غزة، فضلا عن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة".

كما أشاد غوتيريش بجهود الأردن لدعم خفض التصعيد في المنطقة، بما في ذلك في القدس الشرقية، وجهوده الدؤوبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الجهود الشخصية التي يقودها الملك عبد الله الثاني وحكمته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63846970424206042438

الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشارك مرتبات كتيبة هندسة المنطقة مأدبة الإفطار

65f44647e3033

34097 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية خلال شباط الماضي

image

انخفاض العجز التجاري 33.7% خلال كانون الثاني الماضي

جج

وزير الخارجية: كفى توفير حصانة لإسرائيل في حربها على غزة

620228202317253770229

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

419039150_719041770403060_7207374847548024924_n

التعامل مع 1131 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
1 (1)

غوتيريش: الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة

الصفدي

الصفدي: الاحتلال تعدى ظلمه الحدود وخرق كل حق إنساني

1708941920817

رئيس الوزراء يستقبل وزير الإعلام السعودي

الصفدي 2

الصفدي يلقي كلمة في مجلس حقوق الإنسان اليوم بجنيف

Export

قطر: التمور الأردنية تستقطب زوار معرض سوق واقف للتمور

1708862285903

كنعان: نذكّر في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني بتضحيات أصحاب كلمة الحق