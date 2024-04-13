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السبت، 13-04-2024 02:14 م

الهيئة الخيرية الهاشمية: توزيع 1717 طنا من الطحين في غزة خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 1717 طنا من مادة الطحين على العائلات النازحة والمتضررة في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

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وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الشبلي ان كل عائلة تلقت حصة تقدر بـ 25 كيلوغراما، وذلك في إطار جهد الهيئة الخيرية المستمر لدعم السكان المتضررين في قطاع غزة.


وأشار إلى أن الهيئة ستواصل إرسال المساعدات بناءً على قوائم الاحتياج المحدثة، في سعيها لتقديم أفضل الخدمات للمتأثرين بالأزمات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وتمكنت الهيئة وبعد انقطاع دام أربعة أشهر، من إدخال هذه المادة الحيوية إلى شمال غزة، بسبب الحصار الذي عرقل عمليات الإمداد الغذائي.


ولعبت هذه الخطوة دورًا حيويًا في تخفيف العبء على العائلات التي تعاني من شح الغذاء والأزمات المتتالية.

 




 

 


 

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