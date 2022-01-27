أمام شركة الكهرباء.. "الوكيل" ينشر أسماء مناطق بلا تيَّار منذ ساعات ومواطنون يناشدون - تحديث مستمر

الوكيل الاخباري - شهدت مناطق عديدة في العاصمة عمان انقطاعات في التيار الكهربائي بسبب الظروف الجوية التي تشهدها المملكة هذه الأيام. اضافة اعلان





وتسببت الثلوج الكثيفة التي تساقطت على كل مناطق عمان بحدوث تماس كهربائي في العديد من النقاط، فيما تسببت الثلوج بسقوط عشرات الأعمدة الكهربائية على الشوارع، وتسببت الأسلاك الكهربائية بخطر كبير على المارة.



ولا تزال مناطق عديدة في عمان تشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي حتى اللحظة منذ ما يزيد عن 15 ساعة، إذ لم تصل الكهرباء إلى مئات المنازل في ظل هذه الظروف والبرودة القارسة، وحاجة مرضى الجهاز التنفسي إلى الأكسجين.



وأكد مواطنون لـ"الوكيل الاخباري" أنهم تلقوا رسائل عديدة من شركات الكهرباء تؤكد على الجاهزية القصوى وأرقام الطوارئ للتبليغ عن الأعطال، ولدى محاولة المواطنين التواصل مع هذه الأرقام لم يجدوا رداً على الهاتف في العديد من المكالمات.



وتالياً أسماء المناطق التي تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي، وفق رسائل عاجلة وصلت من المواطنين إلى موقع "الوكيل الاخباري"، والتي نضعها أمام شركات الكهرباء "كما هي" للعمل على إصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت للمواطنين:

*الكهرباء مقطوعة منذ الساعة 8 مساء، جبل النزهة أول جسر ضاحية الأمير حسن - 0789205170

*طبربور، إسكان الأمن العام، مقابل أمانة عمان الكبرى - 0799121321

*حي البركة، شارع موسى الساكت عمارة ٩٦، خلف مستشفى ابن الهيثم - 0799917818



*سقوط عامود الكهرباء في وادي الحدادة أحدث تماس كهربائي - ٠٧٩٧١٦٣١٤٠

* الكهرباء ما زالت مقطوعة من الساعة ١١ مساء امس حتى الان - ناعور حي الشهيد - ٠٧٧٩٨٦٩١١٣

*منطقة المدينة المنورة بجانب مستشفى ابن الهيثم عماره 100 مقطوعة الكهرباء وللآن لهذه اللحظة لا يوجد رد - ٠٧٩٦١٧٩٦٨٧

*سكان منطقة ضاحية الياسمين، الكهرباء مقطوعة منذ الأمس ولا يوجد رد من شركة الكهرباء - ٠٧٩٩٦٥٢٥٩٧

*لو سمحت من الساعة 11 صباحا لا يوجد كهرباء، منطقة الجبيهة - ٠٧٩٠٩٤٤٨٠٩

*جبل الحسين مقطوعة الكهرباء منذ الأمس بسبب سقوط شجرة على اسلاك الكهرباء لا يوجد رد من شركة الكهرباء، جبل الحسين حوض طهطور الجنوبي بجانب مدرسة الشريف عبد الحميد شرف -٠٧٩٦١٤٦٦٨٢

*انقطعت الكهرباء من الساعة 9 صباحاً ولغاية الان لا يوجد رد، سكان الياسمين بجانب مستشفى الحياة - ٠٧٩٩٨٢٦٦٥١

*ضاحية النخيل الكهرباء مقطوعة منذ أمس شارع الأميرة هيا بنت حمزة، سقوط عامود كهرباء في منتصف الشارع خطير جداً - ٠٧٩٥٩٩٥٠٣٠

* الكهرباء مقطوعة منذ الصباح و لا يوجد رد، الجويدة حي الباير - ٠٧٩٧٠٢٧٠٨٠

*منذ الأمس الكهرباء مقطوعة وبعد اتصالات متعددة الشركة ترد بأنها لم تبلغ بأي أعطال، أرجوا إيجاد حل سريع مع شركة الكهرباء، السلط /إسكان المغاريب.

*سكان جاوا الكهرباء مقطوعة منذ الأمس الساعة ٣ فجراً والكهرباء قاطعة للآن

*الكهرباء مقطوعة بسبب الأسلاك التي قُطعت من الأشجار وشركة الكهرباء لا تستجيب، حي الرونق/البيادر.

*سكان البنيات الكهرباء مقطوعة منذ الساعة 2 فجراً، الأسلاك متقطعة، ولا يوجد رد من شركة الكهرباء.

*حي نزال منطقة الجبل الأخضر شارع فلاح المدادحة، تواصلنا مع شركة الكهرباء منذ الصباح، وأجابت أن العطل بعامود الضغط العالي من الساعة 5 فجرا لغاية الآن لا يوجد كهرباء والسبب وجود أشجار سقطت على الأسلاك وتسببت بقطعها.

*الكهرباء قاطعة منذ ٥ ساعات من الساعة ١٢ ظهرا بمنطقة اللّبّن في عمان.

*الكهرباء مقطوعة منذ الساعة ٣ الفجر، لدينا أطفال وكبار سن وشركة الكهرباء لا تجيب وخطوطها لا تعمل، أرجوك عندي أطفال، ضاحية الياسمين شارع سليم صوالحة.

*شركة الكهرباء لا تجيب، والكهرباء مقطوعة لدينا أطفال، الرجاء حل المشكلة، الدوار السابع حي الروابي شارع الأنيس.

*منذ الساعة ٦ صباحا للان والكهرباء مقطوعة، الهاشمي الجنوبي

*شفا بدران شارع وحيد عبد الهادي من يوم أمس الساعة ٢ ليلا لحد هذه الساعة مقطوعة الكهرباء والشركة لا تجيب.

*الكهرباء ما زالت مقطوعة من الساعة ١١ مساء امس حتى الان، ناعور حي الشهيد.