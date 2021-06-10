أمانة عمان تستكمل أعمال منطقة تقاطع السابع الجمعة

الوكيل الإخباري - قالت أمانة عمان اليوم الخميس إنها ستقوم الجمعة بالتعاون مع إدارة السير بإغلاق مقطع من شارع الأميرة سمية بنت الحسن ضمن منطقة تقاطع السيفوي ولمدة اسبوعين من المقطع الممتد من تقاطع شارع الأميرة سمية بنت الحسن مع شارع اسماعيل حسن النابلسي ولغاية تقاطعه مع شارع فهمي هاشم.

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وقال مدير دائرة عمليات المرور محمد الفاعوري في بيان صحفي إن الأعمال تتطلب إجراء التحويلات المرورية التالية:



* السير القادم من دوار السيفوي عبر شارع الأميرة سمية بنت الحسن الانعطاف يسارا باتجاه شارع اسماعيل حسن النابلسي ثم باتجاه شارع عيسى الناعوري.



* السير القادم من شارع سالم محمد القضاة باتجاه دوار السيفوي عبر شارع الاميرة سمية بنت الحسن الانعطاف يمينا عبر شارع فهمي هاشم ثم باتجاه شارع عيسى الناعوري.



وقالت أمانة عمان وإدارة السير إنها ستوفر وسائل السلامة المرورية بمواقع الإغلاق ومسار التحويلات مع تواجد لكوادر إدارة السير و أعوان المرور والسير بهذه المواقع.

