أمانة عمان تعلن استئناف العمل بمشروع أبراج السادس

الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، أن أمانة عمان قررت استئناف العمل في مشروع أبراج السادس من خلال دخولها كشريك فيه باستحواذها على 31 بالمئة من رأسمال الشركة المالكة للمشروع .



وتأتي الخطوة في إطار التزام الحكومة الذي أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعدة مناسبات مؤخراً، حول تعزيز الاقتصاد الوطني والعمل على إنجاح الاستثمارات القائمة واستكمال المتعثر منها.



وأشار الشواربة إلى أنه سيتم ضخ قيمة مساهمة الأمانة المالية بشكل كامل وحصري لغايات استئناف أعمال البناء اللازمة لضمان استكمال المشروع.

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