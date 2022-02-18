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الجمعة، 18-02-2022 06:04 م

الأمانة تنفذ أعمال تعبيد وصيانة للشوارع الرئيسية

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الوكيل الإخباري - نفذت أمانة عمان أعمال تعبيد وصيانة للشوارع الرئيسية، اليوم الجمعة، في عدد من المواقع بالعاصمة عمان.

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وقال رئيس قسم التعبيد في الأمانة المهندس رائد الدعجة، أن الأمانة عملت على تنفيذ هذه الأعمال خلال عطلة نهاية الأسبوع لانخفاض الحركة المرورية على شوارع العاصمة.


وبين أن الأمانة تعمل على تنفيذ أعمال الصيانة والتعبيد من خلال 22 ورشة موزعة على كافة مناطق أمانة عمان.


وشملت أعمال التعبيد بحسب رئيس قسم الصيانة الوقائية المهندس أشرف حدادين، شارع زهران من مخرج نفق الدوار السادس باتجاه الدوار الخامس، مثلما شملت الصويفية وطريق المطار، وشارع عبدالله غوشة، وفي منطقة صويلح شارع الملكة رانيا العبدالله من إشارة الدوريات باتجاه الجامعة الأردنية، وشارع الأميرة راية مقابل مسجد الشيشاني، وشارع الأميرة هيا مقابل مدرسة الثانوية للبنات، وفي منطقة وادي السير شارع حسني صوبر باتجاه مبنى منطقة وادي السير القديم باتجاه شارع الصناعة، وشارع الملك عبدالله دوار الشعب صيانة للمناهل، كذلك في منطقة طارق، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة لشارع صرح الشهيد مقابل عريفة مول وباتجاه شارع الجيش، وإشارة المسلخ باتجاه مجمع رغدان الى نفق الحدادة، وشارع اليرموك التابع لمنطقة ماركا.

 




 

 


 

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